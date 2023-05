Czy pytania o europejskość Polaków są w ogóle na miejscu?

„Zjednoczona w różnorodności” to motto Unii Europejskiej, którego po raz pierwszy użyto w 2000 r. Czy nadal jest aktualne?

Przewodnicząca Erasmus Student Network Polska Dominika Guzik uważa, że tożsamość europejska to szansa na życie w multikulturowym środowisku, pełnym różnorodności i ludzi gotowych dzielić się swoimi kulturami czy punktami widzenia, którzy jednocześnie są ze sobą związani europejskimi korzeniami.

Europoseł Jerzy Buzek czuje się Ślązakiem, Polakiem i Europejczykiem - każda z tych tożsamości wzmacnia się nawzajem. Dodaje jednak, że w sferze ogólnej tożsamość europejska jeszcze nie istnieje.

Z kolei Konrad Szymański, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym, zwraca uwagę, że nigdy nie doszło do autonomizacji tożsamości europejskiej, ale to nie znaczy, że ktoś miał wątpliwości co do tego, czy jest Europejczykiem.

Artykuł powstał na podstawie dyskusji "Europejska tożsamość", która odbyła się podczas Europejskiego Forum Młodych Liderów, wydarzenia towarzyszącego XV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

Z Eurobarometru wynika, że ostatnie kryzysy, a zwłaszcza wojna Rosji przeciwko Ukrainie, wzmacniają poparcie obywateli dla Unii Europejskiej. 62 proc. postrzega członkostwo w UE jako "dobrą rzecz", co stanowi jeden z najwyższych wyników od 2007 r. Dwie trzecie obywateli europejskich (66 proc.) uważa, że członkostwo ich kraju w UE jest ważne, a 72 proc. jest zdania, że ich kraj skorzystał na przynależności do UE.

"Nie mamy ukształtowanej europejskiej tożsamości"

- Stworzyliśmy Unię, ale nie mamy ukształtowanej europejskiej tożsamości. Przemawiając w Parlamencie Europejskim, podkreślałem, że czuję się Ślązakiem, Polakiem i Europejczykiem. Każda z tych tożsamości wzmacnia się nawzajem. Ja to nadal czuję i nic się nie zmieniło. Jednak uważam, że w sferze ogólnej tożsamość europejska jeszcze nie istnieje - mówi były premier Polski i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego europoseł Jerzy Buzek.

- Atak Rosji na cywilizację Zachodu każe nam zadać fundamentalne pytanie: za co giną Ukraińcy? Oni mówią, że giną za Unię Europejską. Już w czasie Euromajdanu około 100 z nich zostało rozstrzelanych pod unijnymi flagami. To jedyny taki przypadek w historii - kontynuuje Buzek.

- Konfrontacja Ukraińców z Rosją będzie przez dłuższy czas dawała nam powody do tego, abyśmy poważnie odpowiedzieli na pytanie: za co oni giną? Ja nie znam odpowiedzi. Mogę podać krótką, prowizoryczną odpowiedź: jest coś w naszym Europejskim Zielonym Ładzie, którego warto bronić. Wiąże się on z dwiema fundamentalnymi sprawami, które dla Europejczyków są ważne. Chodzi o poczucie odpowiedzialności za następne pokolenia i poczucie sprawiedliwości, że nie możemy tego wymagać od innych - dodaje.

Tożsamość europejska to szansa na życie w multikulturowym środowisku

Również przewodnicząca Erasmus Student Network Polska Dominika Guzik podkreśla, że czuje się Europejką. Jej zdaniem tożsamość ta nie stoi w żadnej sprzeczności z poczuciem bycia obywatelką Polski.

- Przygotowując się do dyskusji, skontaktowałam się ze znajomymi z całej Europy i zapytałam ich, czym dla nich jest tożsamość europejska. Bardzo ciekawe było dla mnie, że dwie osoby - ze Szwajcarii i Anglii, czyli z państw, które są w Europie, natomiast nie są w Unii Europejskiej - stwierdziły, że tożsamość europejska sięga poza granice naszej Wspólnoty - opowiada Dominika Guzik.

Dominika Guzik wyjaśnia, że dla niej tożsamość europejska to szansa na życie w multikulturowym środowisku, pełnym różnorodności i ludzi gotowych dzielić się swoimi kulturami czy punktami widzenia, którzy jednocześnie są ze sobą związani europejskimi korzeniami.

- Mimo że jesteśmy bardzo różnorodni, to jesteśmy zjednoczeni - dodaje.

"Trudno będąc Polakiem, nie czuć się Europejczykiem"

Również Konrad Szymański, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym, podkreśla, że czuje się Europejczykiem.

- Trudno będąc Polakiem, nie czuć się Europejczykiem. Niektóre narody mogą mieć wątpliwości, ponieważ są na wyraźnych obrzeżach Europy - choć zostały one wykreowane w XIX wieku wraz z wejściem powszechnego szkolnictwa i nowożytnego definiowania tożsamości tych krajów. W Polsce nigdy tych wątpliwości nie mieliśmy - mówi Konrad Szymański.

- Nie mogę zrozumieć, dlaczego w ogóle pytanie o tożsamość europejską pojawia się w debatach. Myślę, że tych wątpliwości nie miał na przykład pierwszy rok studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim prawie 700 lat temu. Wszyscy studenci, którzy tam się zjawiali, nie mieli wątpliwości, że uczestniczą w Europie, ponieważ uniwersytet - obok wielu innych instytucji - był najbardziej dobitnym znakiem europejskości. Wydaje mi się, że my też powinniśmy się pozbyć tych wątpliwości. Z jakichś powodów one do nas wracają i powiem szczerze, że mnie to niepokoi - dodaje.

Z wcześniejszej edycji Eurobarometru wynika, że w 2020 r. około 56 proc. Europejczyków czuło, że ma tożsamość europejską, zatem 44 proc. nie czuło się Europejczykami i identyfikowało się przede wszystkim ze swoją tożsamością narodową.

- Jest prawdą, że w Polsce nie odczuwamy tak silnie europejskości, jak odczuwamy polskość, bo spotykamy się z nią i jej wyrazami instytucjonalnymi, politycznymi, kulturowymi, symbolicznymi na każdym kroku. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ europejskość nie jest autonomiczna. Bardzo trudno być Europejczykiem, nie będąc Polakiem, Niemcem, Hiszpanem, Portugalczykiem i tak dalej. Nigdy nie doszło do autonomizacji tożsamości europejskiej, ale to nie znaczy, że ktoś miał wątpliwości co do tego, czy jest Europejczykiem. Europa się wyraża w kulturze czy w polityce m.in. poprzez tożsamości narodowe - komentuje Konrad Szymański.

- Unia Europejska jest najbardziej zaawansowanym i historycznie ważnym wyrazem europejskiej jedności, jednak nie wyczerpuje ona jedności europejskiej - ani poprzez geografię, ani poprzez intensywność. Europa zaczęła się w Rzymie, Grecji i Jerozolimie, miała wiele wcieleń - lepszych i gorszych, bo przecież w naszej pamięci są też tragiczne zdarzenia. Nie przywiązywałbym tak dużej wagi do tych deklaracji ankietowych. Europa się wyraża w ten sposób. To nie jest rzecz autonomiczna, osobna, ona jest wpleciona w nasze tożsamości. Tylko całkowicie marginalne wycieczki intelektualne mogą zaprowadzić kogoś do tego, aby przeciwstawić polskość europejskości. To po prostu absurd - dodaje.

