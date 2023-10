Czy w nowym rządzie potrzebna jest lewica?

Po 18 latach lewica wraca do rządu – cieszył się po wyborach Włodzimierz Czarzasty. Tymczasem pojawiają się już głosy, że przy obecnym rozkładzie mandatów Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga mogłyby rządzić bez Lewicy. Czy na pewno?

Stworzenie rządu tylko przez Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę jest możliwe, bo łącznie obie formacje dysponują 222 mandatami. Ale to opcja czysto teoretyczna – mówi dr hab. Michał Kaczmarczyk.

Profesor Radosław Markowski przypomina, że same głosy KO i TD nie wystarczają do uzyskania votum zaufania, więc Lewica jest konieczna dla powołania rządu.

Obaj uważają, że tak mała przewaga pozwoliłaby PiS na przeciągnięcie na swoją stronę tych kilku potrzebnych jej wówczas posłów.

W przypadku bloków takich jak Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica znacznie łatwiejsze wydaje się pójście razem do wyborów niż wspólne rządzenie. Wspólny front przeciwko komuś oznacza tylko zgodę na to, że tamci muszą odejść. Wspólne rządzenie wymaga godzenia wielu, czasem sprzecznych interesów czy kwestii światopoglądowych. Wydaje się, że politycznie i światopoglądowo Lewica odstaje od KO i TD.

Pojawiły się więc pytania, czy przy takim rozkładzie mandatów te dwie koalicje potrzebują Lewicy, bo PiS, nawet gdyby udało mu się zawrzeć koalicję z Konfederacją nie byłoby w stanie ich przegłosować. Byłoby tylko kilka wypadków, w których obie partie potrzebowałyby kilku dodatkowych głosów, a wówczas może dałoby się dogadać z pojedynczymi posłami innych ugrupowań. Zapytani o taką możliwość politolodzy są jednak sceptyczni.

PiS wciąż ma konfitury, którymi może kusić posłów innych partii

- Biorąc pod uwagę wyłącznie arytmetykę sejmową, stworzenie rządu tylko przez KO i TD jest możliwe, bo łącznie obie formacje dysponują 222 mandatami. Ale to opcja czysto teoretyczna, całkowicie nierealna z punktu widzenia pragmatyki rządzenia. Tego rodzaju większość byłaby jak domek z kart, który może runąć przy najmniejszym podmuchu politycznego wiatru. PiS z całą pewnością wyczułoby słabość takiego układu i rozmontowało go w jedną noc, oferując wybranym posłom smakowite konfitury, które przecież wciąż posiada, również na szczeblach regionalnych – mówi - dr hab. Michał Kaczmarczyk, politolog, profesor i rektor Akademii Humanitas.

Profesor Radosław Markowski, politolog, kierownik Centrum Studiów nad Demokracją, przypomina, że same głosy KO i TD nie wystarczają do uzyskania votum zaufania, więc tworzenie rządu bez Nowej Lewicy jest w zasadzie niemożliwe.

Jednak nawet gdyby udało się taki rząd stworzyć, Radosław Markowski nie wróży mu długiej przyszłości. – Gdyby do stworzenia rządu wystarczyły 222 głosy, jakimi dysponują razem KO i TD, to PiS zapewne przekonałoby Konfederację do wspólnego rządzenia i wówczas wystarczyłoby jeszcze „wyjąć” z innych partii 10 posłów – mówi Markowski.

Wykluczenie Lewicy z rządu byłoby zaprzeczeniem kampanijnych haseł

Michał Kaczmarczyk zwraca także uwagę, że takie wycięcie Lewicy byłoby bardzo źle odebrane przez opozycyjnych wyborców i już na starcie przejmowania sterów w kraju stanowiłoby wizerunkową katastrofę. - Strona demokratyczna szła do wyborów pod hasłami zaufania i solidarności, także wzajemnej. Ruchy polegające na usuwaniu z misternej układanki obywatelskiej jednego elementu byłoby zaprzeczeniem kampanijnych haseł i potwierdzeniem, że w polityce – jak za PiS - wciąż można stosować ciosy poniżej pasa i zdradzać przyjaciół. A przecież opozycja szła do tych wyborów pod szyldem zmiany standardów, również moralnych – mówi Michał Kaczmarczyk.

Na standardy moralne zwraca uwagę także profesor Radosław Markowski, przypominając, że w czasie kampanii wyborczej Nowa Lewica była bardziej fair w stosunku do Koalicji Obywatelskiej niż Trzecia Droga.

Sama idea rządów mniejszościowych nie jest jego zdaniem bardzo zła. - W krajach skandynawskich czy w Holandii istnieje tradycja rządów mniejszościowych. Czasami wychodzi to na dobre procesowi tworzenia prawa, bo rząd musi przekonywać inne partie do swoich pomysłów w oparciu o dobre, merytoryczne argumenty – mówi Radosław Markowski. Rządy mniejszościowe zdarzały się także w Polsce. Sam moment tworzenia rządu absolutnie jednak nie jest jednak dobry na mniejszościowe rozwiązania.