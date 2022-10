Czy w sklepach może zabraknąć jedzenia i prądu?

Sklepy w Polsce zmagają się dziś z trzema problemami - dostępnością towarów, energii i słabnącą siłą nabywczą klientów. Rozmawiamy o tym z wiceszefem Carrefoura w Polsce.

- Perspektywa tych trudności, to nie jest tylko zima. Myślę, że przed nami kilka najbliższych lat, gdzie będziemy wszyscy na rynku w Polsce mierzyli się z tematem związanym z stabilizacją rynku energetycznego – mówi dla WNP.PL Marek Lipka, członek zarządu Carrefoura w Polsce.

Jak zarabia ta francuska sieć w Polsce, gdy ceny produktów, koszty energii i płac oraz inflacja poszły do góry? Pytamy o to wprost.

Wyzwaniem dla branży jest także dostępność produktów. I tu, jako Polska, mamy wielką przewagę nad krajami Europy Zachodniej.

- Od wybuchu wojny na Ukrainie, ponownie mierzymy się z tematem łańcuchów dostaw. Widzimy, że Polska jest krajem, który ma ogromną szansę w tej sytuacji. Wynika to z tego, że w Polsce produkcja żywności oraz rolnictwo jest bardzo silne. Nie jesteśmy uzależnieni w takim stopniu jak niektóre państwa Europy Zachodniej, gdzie rolnictwo utrzymywane jest na marginalnym poziomie. Te kraje mierzą się z dużym wyzwaniem ponieważ większość żywności muszą importować – mówi Marek Lipka, członek zarządu Carrefour w Polsce.

Klienci w sklepach w Polsce robią zakupy… inaczej, w większym skupieniu

To właśnie zapewnienie sobie odpowiedniej dostępności produktów wpływa na utrzymanie dotychczasowej marży, którą Carrefour odnotowywał u siebie w miesiącach poprzedzających wojnę na Ukrainie.

Nie zmienia to faktu, że klienci w sklepach robią zakupy… inaczej.

- Obecna sytuacja ekonomiczna na pewno wpływa na zmiany pewnych trendów konsumpcyjnych. Klienci szukają mądrych zakupów. Dzisiaj idąc na zakupy codzienne musimy robić je w skupieniu. To nie jest już ten moment, gdy zakupy wiążą się tylko z przyjemnością. Dzisiaj musimy się dobrze zastanowić jak w sytuacji posiadania relatywnie niższego domowego budżetu możemy zrobić efektywne zakupy – dodaje wiceszef francuskiej sieci w Polsce.

Ryzyko wyłączenia prądu w Polsce, a stabilna praca handlu. Co gdy światła zgasną?

Z Markiem Lipką rozmawiamy też o zapowiadanych przez branżę energetyczną możliwych czasowych wyłączeniach prądu na terenie Polski.

- Dzisiaj żaden z ekspertów nie mówi, że nastąpi całkowite wyłączenie prądu w całej Polsce. Nie jest to raczej scenariusz, który się zrealizuje. Natomiast lokalne wyłączenia prądu są jak najbardziej możliwe. My przygotowujemy się do ewentualnych taklich sytuacji w naszych sklepach – mówi Lipka.

Członek zarządu polskiego Carrefoura jest przekonany, że to problem, z którym sieci handlowe będą musiały sobie radzić przez kilka najbliższych lat.

- Strategie firm muszą mieć szerszą perspektywę, a nie tylko zimę. To co będzie się działo prawdopodobnie będzie związane z tym jak dużo prądu będzie dostępne na rynku. Zapowiedzi ograniczeń w dostawach prądu ona są mniej lub bardziej realne. Zobaczymy jaki będzie finał toczących się obecnie dyskusji – konkluduje.