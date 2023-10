Czy wiatraki w Polsce w końcu rozkręcą się na dobre?

W Polsce regulacje dotyczące morskiej energetyki wiatrowej są dobre. Brakuje spójnej wizji lądowej energetyki wiatrowej, a to jest najtańsze źródło energii - przekonywali uczestnicy debaty "Wiatr dla klimatu" na PRECOP 28, którą prowadził Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL.

W ramach tzw. I fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce mogą powstać instalacje o łącznej mocy 5,9 tys. MW.

Eksperci spodziewają się, że regulacje dotyczące odległości 700 metrów (masztu od zabudowań) zostaną skorygowane. To raczej nie metry będą wyznaczały odległości wiatraków od zabudowań, lecz parametry akustyczne.

Inwestorzy muszą brać pod uwagę kilkunastoprocentowy wzrost kosztów w projektach morskiej energetyki wiatrowej.

Energetyka wiatrowa to dziedzina w pełni zależna od niestabilnych, a często niekonsekwentnych czy niespójnych regulacji i systemów wsparcia. Potencjał usprawnienia procedur i odblokowania legislacyjnych hamulców jest spory, ale inwestorzy oczekują też jasnej, klarownej wizji rozwoju krajowego sektora OZE.

- W Polsce morska energetyka wiatrowa jest preferowana i pchana do przodu, regulacje w obszarze morskiej energetyki wiatrowej są dobre. Sygnały płynące z rządu są pozytywne. Jeśli chodzi o lądową energetykę wiatrową, to widzę schizofrenię działań. Z jednej strony zaciśnięta pętla na szyi w postaci 10 H została poluzowana, ale nie do końca. Z drugiej strony mamy pozytywny sygnał w postaci regulacji umożliwiających cable pooling, co pozwala na przyłączenie do sieci większej ilości źródeł odnawialnych - mówił Piotr Czopek, dyrektor ds. regulacji w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Konieczne uproszczenie procedur administracyjnych. Można to robić krócej

Jak Czopek dodał, widoczny jest także negatywny sygnał związany z inwestycjami objętymi systemem zielonych certyfikatów. Jego zdaniem to dobicie inwestorów, którzy zainwestowali kilka czy kilkanaście lat temu.

- To wszystko razem powoduje, że trudno jednoznacznie ocenić, jak ten rynek może kształtować się w przyszłości. Brakuje długoterminowej wizji w zakresie lądowej energetyki wiatrowej, a to jest najtańsze źródło energii. Z punktu widzenia ekonomii powinniśmy przyśpieszać te inwestycje - dodał Piotr Czopek.

Podkreślał, że inwestor wkładający setki milionów złotych w projekty wiatrowe takiej wizja rozwoju sektora potrzebuje i na nią zasługuje. Dzięki inwestycjom w zieloną energię jej ceny będą niższe.

Konieczne jest, zdaniem Czopka, przyspieszenie procedur administracyjnych pozwalających na budowę farm wiatrowych. W Niemczech uproszczono te procedury i proces uzyskiwania pozwoleń środowiskowych trwa rok, dyrektywy RED II oraz RED III mówią o roku-dwóch. W Polsce te procedury mogą trwać nawet 5 czy 7 lat, jest więc co poprawiać.

Schizofrenia zostanie usunięta. Ustawa odległościowa do dalszych zmian

- Ta schizofrenia zostanie usunięta. Truizmem jest, że biznes potrzebuje stabilności prawa i stabilności reguł biznesowych po to, żeby wszelkiego rodzaju inwestycje można było z dużym wyprzedzeniem zaplanować, ale tak się musi stać - przekonywał Wojciech Warski, szef Rady Gospodarczej Koalicji Polskiej, która ma szansę na udział w rządzie, jeśli opozycja przejmie w Polsce władzę.

Jego zdaniem energetyka wiatrowa ma do odegrania rolę pierwszoplanową w transformacji polskiej energetyki.

- Wielu nieodpowiedzialnych polityków mami środowisko górnicze perspektywą wydobywania węgla do 2049 r., a jak dobrze pójdzie, to i dłużej. To jest wizja absolutnie katastroficzna i utopijna. Ona na pewno nie zostanie zrealizowana. Energię z węgla trzeba będzie zastąpić innymi źródłami. Słyszymy, że elektrownia jądrowa ma zacząć produkcję energii w roku 2033, co oznacza, że ruszy ona w 2035, 2036 albo nawet 2038 r. Kogeneracja i biogazownie to nie są jakieś wielkie moce. Elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne to są dwa podstawowe przyszłe źródła energii. To nie jest fantasmagoria zielonych utopistów - przekonywał Wojciech Warski.

Jego zdaniem w przyszłości ustawa 700 metrów na pewno będzie korygowana. Nie wiadomo tylko, czy w nowych regulacjach utrzymana zostanie odległość zabudowań mieszkalnych od wiatraków wyrażona w metrach czy w parametrach akustycznych. Jak zapewnia, nowe turbiny, choć mają duże moce, np. 5 MW, pracują znacznie ciszej niż turbiny starszej generacji.

- To raczej nie metry będą wyznaczały te odległości, tylko parametry akustyczne. Z tego będzie wynikało, że prawdopodobnie uwolni się dużo większy obszar kraju, gdzie takie inwestycje będą możliwe - dodał Wojciech Warski.

Wysoka inflacja i duże oprocentowanie kredytów utrudniają inwestycje

- W tej chwili obserwujemy chyba historycznie najwyższe ceny turbin wiatrowych. To jest związane głównie z wojną na Ukrainie oraz z przerwaniem łańcucha dostaw i zamówieniami stali w latach 2021 i 2022, a także ich sprzedażą obecnie. Ale radzimy sobie z tym. Problemem jest niestabilność rynkowa, którą obserwujemy w Europie Centralnej - mówił Hubert Kowalski, dyrektor zarządzający VSB Energie Odnawialne Polska.

Zwracał uwagę, że mamy w Polsce dość wysoką inflację (według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja we wrześniu ukształtowała się na poziomie 8,2 proc.) i dość duże oprocentowanie kredytów bankowych, co powoduje niższy zwrot z prowadzonych inwestycji.

W tych niełatwych czasach dobrze układa się współpraca z podwykonawcami.

- Polscy podwykonawcy zawsze starają się znaleźć rozwiązanie, współpracować z inwestorem i nigdy nie było tak, że zaprzestaliśmy inwestycji. Budujmy także w obecnych czasach - dodał Hubert Kowalski.

Zwrócił uwagę, że budowane aktualnie lądowe farmy wiatrowe zaczęły być przygotowywane nawet 10 lat temu.

Jak dodał, do tej pory największa lądowa turbina wiatrowa, jaką grupa VSB Energie Odnawialne Polska zainstalowała w Polsce, ma moc 3,9 MW. Przygotowywana jest inwestycja w północnej Polsce, gdzie moc lądowej turbiny wiatrowej wyniesie 5,7 MW. Turbiny lądowe klasy 5 MW grupa VSB w innych krajach instaluje już od kilku lat.

Miliardy złotych inwestycji w sieć dystrybucyjną i przesyłową

- W celu umożliwienia rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym farm wiatrowych, konieczne jest zwiększenie inwestycji w sieci dystrybucyjne i sieci przesyłowe. Już dzisiaj mamy duże problemy z bilansowaniem systemu elektroenergetycznego, a dalszy rozwój prosumentów będzie tylko pogarszał tę sytuację i utrudniał podłączanie nowych jednostek wytwórczych - przypomniał Tadeusz Widuch, dyrektor projektów w spółce Tauron Nowe Technologie.

W jego ocenie niezbędne jest wsparcie regulacyjne dla inwestycji sieciowych. To jest ogromne wyzwanie także pod względem finansowym.

- Grupa Tauron tylko do 2024 r. ma w planach wydatki inwestycyjne w sieć dystrybucyjną na poziomie 24 mld zł. Pozostałe grupy energetyczne oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) mają plany inwestycyjne o zbliżonej wartości, co oznacza, że możliwość przyłączania nowych źródeł wytwórczych do sieci będzie się poprawiała - zapowiadał Tadeusz Widuch.

Jak dodał, zmiany regulacyjne, jak cable pooling, pozwalają na zwiększenie ilości źródeł odnawialnych, jakie można przyłączyć w jednym punkcie.

Przypomniał, że Tauron realizuje strategię Zielony Zwrot zakładającą m.in. wzrost mocy OZE do 1,6 GW w 2025 r. i do 3,7 GW w 2030 r. Zaplanowano także obniżenie emisyjności do poziomu 200 kg CO2 na MWh w 2025 r. i poniżej 160 kg CO2 na MWh w 2030 r.

Zaburzenia rynkowe i światowa konkurencja: w efekcie jest drogo

- Zaburzenie rynkowe ewidentnie nastąpiło, co się przełożyło na zaburzenia w harmonogramach poszczególnych projektów, ale to dość szybko zostało opanowane. Konsekwencje zostały ograniczone tylko do konkretnych projektów - komentował w czasie debaty Piotr Maciołek, członek zarządu Polenergii.

Jak zaznaczył, inwestorom w lądowe farmy wiatrowe pomógł prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który pozwolił na wydłużenie okresu budowy poszczególnych projektów tak, aby spełnić kryteria aukcyjne. To był dobry ruch ze strony regulatora, że zauważył rynkową sytuację i wsparł realizację tych projektów.

Jak ocenia, w ostatnim okresie nastąpił kilkunastoprocentowy wzrost kosztów inwestycyjnych w projektach morskiej energetyki wiatrowej.

- Morska energetyka wiatrowa to jest rynek światowy, ceny na tym rynku są więc cenami światowymi. Rozwój sektora offshore na świecie powoduje, że popyt na usługi związane z montażem turbin, wynajmem statków instalacyjnych oraz popyt na specjalistów jest popytem światowym i konkurujemy tu z całym światem. Jest drogo - zaznacza Piotr Maciołek.

Jak podkreślił, Polenergia nie kupuje chińskich turbin wiatrowych.

- Eksploatujemy ok. 500 MW turbin w Polsce i żadna z nich nie pochodzi z Chin, a różnica cenowa istniała zawsze, chińskie turbiny są dostępne od kilkunastu lat. Wybór inwestora nie jest podyktowany jedynie ceną turbiny, ale także produktywnością czy jakością serwisu - zaznaczył Piotr Maciołek.

Najpierw był szok cenowy, a potem doszedł szok przychodowy

Szok kosztowy to niejedyny problem sektora.

- U wytwórców energii wystąpił także szok przychodowy. Mamy sztucznie regulowane ceny energii elektrycznej (maksymalne ceny energii w Polsce określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska - przyp. red.), co miało być odpowiedzią na szok cenowy z 2022 r. Ta regulacja miała być tylko chwilowa, rozporządzenie unijne w tej sprawie przestało obowiązywać 30 czerwca 2023 r. Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na idiotyczny pomysł, żeby od stycznia 2024 r. było tak samo. To skutecznie zabije wszelkie inwestycje - komentował Tomasz Zadroga, wiceprezes Respect Energy Holding.

Zwrócił uwagę, że wskutek m.in. niesprzyjających regulacji coraz więcej polskich firm z branży OZE inwestuje w innych krajach.

- Blisko 95 proc. naszych inwestycji jest poza Polską, polski, prywatny kapitał inwestujemy poza Polską, bo tam nas chcą i tam potrzebują takich inwestycji, a mam wrażenie, z Polska ich nie potrzebuje, dlatego tu nie inwestujemy. A inwestycje to miejsca pracy i podatki - oceniał Tomasz Zadroga.

Sztandarowym przykładem zagranicznej inwestycji Respect Energy jest Australia. W sierpniu 2023 r. konsorcjum pod przewodnictwem grupy kapitałowej Respect Energy Holding ogłosiło rozpoczęcie realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej Elanora Offshore o prawie 6 GW mocy zainstalowanej, która ma powstać u wybrzeży australijskiego stanu Wiktoria. Po osiągnięciu pełnej operacyjności projekt będzie dostarczał ponad 20 TWh energii rocznie.

Po otrzymaniu koncesji (Feasibility Licence) i innych niezbędnych zgód pierwsza faza projektu Elanora Offshore osiągnie planowaną operacyjność w 2032 roku, a druga faza zostanie ukończona do końca 2034 r.

W 2022 r. powstało 80 nowych instalacji wiatrowych na lądzie o łącznej mocy 935,84 MW. W porównaniu z grudniem 2021 r. wielkość ta wzrosła o 16 proc., lecz cały czas, jak podkreślają eksperci, jest to korzystanie z wyczerpanego już prawie zasobu projektów, dla których pozwolenia na budowę wydano jeszcze przed wejściem w życie zasady 10H.

Przypomnijmy, że w ramach tzw. I fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce mogą powstać instalacje o łącznej mocy 5,9 tys. MW.