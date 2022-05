Czynniki ryzyka ciężkiego COVID-19 zależą od wieku

Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 u hospitalizowanych dorosłych różnią się w zależności od ich wieku – informuje pismo „Scientific Reports”.

Analizę statystyczną danych przeprowadził zespół dr Sevdy Molani z Institute for Systems Biology w Seattle (USA) przy współudziale naukowców ze Swedish Providence, Onegevity i Mayo Clinic w Jacksonville. Rzuca ona światło na to, którzy z hospitalizowanych pacjentów najprawdopodobniej będą potrzebować wentylacji mechanicznej lub umrą.

Jak się okazało, parametry życiowe i wyniki laboratoryjne w momencie przyjęcia do szpitala pozwalają najdokładniej przewidzieć ciężkość choroby.

"Nasze modele pokazują, że choroby przewlekłe, choroby współistniejące, płeć, rasa i pochodzenie etniczne są znacznie mniej ważne w warunkach szpitalnych dla wczesnego przewidywania krytycznej choroby" - powiedziała dr Sevda Molani, główna autorka artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Scientific Reports".

Molani i zespół badali czynniki ryzyka hospitalizowanych pacjentów w dwóch grupach wiekowych: od 18 do 50 lat oraz mających co najmniej 50 lat. Jak się okazało, czynniki ryzyka, które prowadzą do ciężkiego przebiegu i/lub zgonu, różnią się pomiędzy tymi grupami.

Badanie retrospektywne objęło elektroniczną dokumentację medyczną ponad 6900 pacjentów hospitalizowanych w okresie od 31 czerwca do 15 listopada 2021 r. Zdecydowana większość hospitalizowanych z powodu COVID-19 - 92 procent młodszych pacjentów i 75 procent starszych - nie była szczepiona przeciwko COVID-19.

Na przykład wskaźnik masy ciała jest ważniejszym predyktorem ciężkości COVID-19 u młodszych, niż u starszych pacjentów. Wiele chorób współistniejących, takich jak nowotwór złośliwy, kardiomiopatia i POChP bardziej sprzyja ciężkiemu przebiegowi u młodszych, niż u starszych pacjentów.

Zarówno w przypadku starszych, jak i młodszych pacjentów parametry życiowe, wczesne badania laboratoryjne w szpitalu i potrzeba dodatkowego podawania tlenu są bardziej przydatne do przewidywania poważnych wyników niż choroby współistniejące i dane demograficzne.

"Przewidywanie ryzyka w przypadku COVID-19 jest złożone, ponieważ przebieg choroby jest bardzo zmienny, od całkowicie bezobjawowego u niektórych osób - do krytycznej choroby lub śmierci u innych. Chociaż wiek jest istotnym predyktorem zgonu, inne czynniki ryzyka w danej warstwie wiekowej nie zostały dokładnie zbadane. To badanie kwestionuje nasz dogmat, że choroby współistniejące są głównymi czynnikami powodującymi ciężki przebieg, z koniecznością wentylacji mechanicznej, lub zgon hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Zamiast tego stwierdzamy, że inne cechy fizjologiczne, które można zmierzyć w ciągu godziny od hospitalizacji, pozwalają lepiej przewidzieć, kto będzie miał ciężki przebieg" - powiedział dr Jason Goldman, członek zespołu badawczego. - "Te wyniki przypominają lekarzowi prowadzącemu o włączeniu parametrów fizjologicznych do stratyfikacji ryzyka, a następnie do decydowania o leczeniu".

"Przewlekłe schorzenia nadal są ważnymi czynnikami ryzyka dla ciężkiego COVID-19. Jednak gdy pacjent został właśnie przyjęty do szpitala, jego obecny stan może być bardziej pomocny w przewidywaniu, jakiego poziomu opieki może potrzebować" - powiedział dr Jennifer Hadlock, współautorka badania (10.1038/s41598-022-10344-3): "Ponieważ standardy opieki nad COVID-19 ewoluują, nasze modele ryzyka muszą ewoluować wraz z nimi".