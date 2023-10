D. Joński (KO): wydaje się naturalne, że to Donald Tusk będzie premierem, decyzja została podjęta przez wyborców

Wydaje się naturalne, że to szef PO Donald Tusk będzie premierem, decyzja została podjęta przez wyborców; co do reszty personaliów trwają ostatnie przymiarki - powiedział w Studiu PAP poseł Dariusz Joński (KO). Jak dodał, nowy rząd nie jest możliwy bez Lewicy. Porozumieliśmy się w ramach trzech dużych bloków - mówił.

Joński był pytany, czy wewnątrz opozycji jest już ustalony pełen podział stanowisk i resortów oraz czy premierem będzie Donald Tusk. "Trwają ostatnie przymiarki, premierem - wydaje się (...) decyzja jest podjęta przez wyborców, przez tych, którzy głosowali" - powiedział Joński. Przypomniał, że Donald Tusk zdobył w Warszawie ponad pół miliona głosów.

Joński wskazywał na znaczenie wiedzy i doświadczenia Tuska w sprawie pozyskania środków na KPO, czy budowaniu nowych sojuszy międzynarodowych. Dopytywany, czy w gronie formacji opozycyjnych jest zgoda, że to Tusk będzie premierem, odparł: "wydaję mi się, że to jest naturalne". "Co do reszty (podziału stanowisk) trwają ostatnie rozmowy" - zaznaczy poseł.

Nie chciał odnosić się do doniesień medialnych, że szefem rządu mógłby zostać ktoś inny niż Tusk, np. prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, ani do spekulacji, kto jaki resort obejmie. "Liderzy ze sobą rozmawiają, zamkną tę dyskusję na poziomie programowym, później personalnym, wyjdą później i ogłoszą (te decyzje)" - powiedział Joński.

Według niego, to dobrze, iż prezydent Andrzej Duda rozpoczyna konsultacje z każdym z liderów politycznych. Wyraził nadzieję, że prezydent powierzy misję tworzenia rządu, "tym którzy przyniosą mu większość (parlamentarną) na stół". "A przyniesiemy my, łącznie razem: PSL, Polska 2050, Lewica i Koalicja Obywatelska" - podkreślił poseł KO. Jego zdaniem przyszły tydzień może być decydujący. "Mamy ogromny mandat zaufania i nie możemy go w żaden sposób stracić" - podkreślił Joński.

Pytany, czy możliwy jest rząd bez Lewicy, odparł: "nie". "Dlatego, że się porozumieliśmy się w ramach trzech dużych bloków i idziemy razem. Dotrzymujemy słowa" - zapewnił.

Zapowiedział też kolejne kontrole poselskie, które będzie przeprowadzał w przyszłym tygodniu z Michałem Szczerbą (KO) m.in. w Agencji Badań Medycznych i NCBiR.

Dopytywany, czy w nowej kadencji będzie wychodził z propozycją powołania komisji śledczej, podkreślił, że wszystko musi być skonsultowane w ramach KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. "Tutaj nie ma miejsca na jakieś własne ambicje i projekty, jest taki pomysł, żeby komisja śledcza się pojawiła, ale musi być zgoda wszystkich formacji i liderów" - zaznaczył.

Wskazał, że jego osobistym zdaniem, komisja mogłaby zostać powołana, by zająć się np. wydatkami rządu w czasie pandemii na respiratory, maseczki i funkcjonowanie szpitali tymczasowych; tzw. wyborami kopertowymi, budową elektrowni w Ostrołęce i sprawą wydawania wiz.

Joński zauważył też, że KO wskazała w swoich 100 konkretach, że rozdzielone zostaną funkcje ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. "I chcemy to zrobić" - zadeklarował.

Poseł KO pytamy o przyszłość takich inwestycji jak CPK, wskazał, że najpierw trzeba zrobić bilans otwarcia i "zobaczyć, co tam się dzieje", jakie umowy zostały podpisane. Podkreślił, że nie wolno realizować inwestycji kolejowych, powiązanych z CPK, na "ludzkiej krzywdzie".

Wśród najważniejszych obszarów, którymi powinien zająć się nowy rząd w pierwszej kolejności, wymienił służbę zdrowia i edukację. "Nauczyciele czekają na podwyżki, od 1 stycznia chcemy dać podwyżki nauczycielom 1500 zł" - przypomniał polityk KO.