D. Klimczak: relacje PSL- Polską 2050 są dobre, wkrótce koniec rozmów ws. wspólnego startu w wyborach

Relacje między PSL a Polską 2050 są bardzo dobre, zbliżamy się do finału rozmów ws. wspólnego startu w wyborach; jeśli zapadnie taka decyzja to program przedstawimy na dużej konwencji, o podziale miejsc na listach poinformujemy w ostatnim możliwym terminie - powiedział PAP Dariusz Klimczak (KP-PSL).

Wiceprezes PSL, poseł Dariusz Klimczak Klimczak pytany, jakie sprawy będą omawiane podczas zapowiadanego na wtorek kolejnego spotkania przedstawicieli KP-PSL i Polski 2050 odparł, że nie może mówić szczegółowo o agendzie tych spotkań.

"Ale celem naszego zespołu jest doprowadzenie do sytuacji, w której Polska 2050 i Koalicji Polska-PSL wystartuje z jednej listy w najbliższych wyborach parlamentarnych. A co do szczegółów, to mogę powiedzieć, że nie skupiamy się na razie na żadnych nazwiskach. Bardziej nas interesuje formuła startu oraz określenie naszego zaangażowania, potencjałów i mocnych stron, czyli wszystko to, co jest związane z inżynierią dotyczącego właściwego przygotowania się do wyborów" - powiedział Klimczak.

Dopytywany, czy zatem PSL nie zmieniło zdania i nadal chce iść razem z formacją Szymona Hołowni do wyborów i tworzyć wspólny program, odpowiedział, że "tak".

"To, co napisano w +Gazecie Wyborczej+, że rozmowy zostały zerwane czy przerwane, to jest absolutnie nieprawda. Nieprawdą jest również, że Polska 2050 zażądała wszystkich +jedynek+ na listach wyborczych. To jest w ogóle argument niedorzeczny, ponieważ wskazywałby na to, że nawet nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz nie otwierałby żadnej z list. To jest informacja absurdalna" - podkreślił polityk PSL.

Jak dodał, tego typu informacje, mają po prostu zaszkodzić rozmowom ludowców i Szymona Hołowni. "A te relacje między PSL a Polską 2050 są naprawdę bardzo dobre. Sam fakt, że zbliżamy się do finału i ostatecznego zaakceptowania faktu, że wystartujemy razem, że ten finał rozmów jest blisko, że tak naprawdę zostały nam szczegóły do określenia, niektórym się nie podoba. Stąd przemycają do mediów nieprawdziwe informacje o tym, jakoby były kłopoty w naszych rozmowach" - zaznaczył wiceprezes PSL.

Według niego jeżeli liderzy KP-PSL i Polski 2050 podejmą decyzję o wspólnym starcie obu ugrupowań w wyborach, to od razu po tym nie zostaną przedstawione szczegóły dotyczące podziału miejsc na listach wyborczych. "My na pewno z taką informacją wyjdziemy w ostatecznym możliwym terminie" - podkreślił Klimczak.

Nie chciał powiedział, kiedy dojdzie do finału rozmów obu ugrupowań i formalnego ogłoszenia wspólnego startu. Przekazał jednak - dopytywany o perspektywę czasową - że to oczywiście kwestia bardziej tygodni niż miesięcy.

Klimczak nie chciał również mówić o szczegółach prac nad ewentualną wspólną ofertą programową KP-PSL i Polski 2050. "Te właśnie kwestie zaprezentujemy na dużej, wspólnej konwencji wyborczej, o ile w ogóle dojdzie do takiej decyzji o wspólnym starcie, nie chcę w tej chwili przesądzać, ale jestem dobrej myśli i pracuję, żeby ta wspólna lista powstała" - podkreślił wiceprezes PSL.

Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni - pytany przez PAP również o zapowiadane na wtorek spotkanie polityków PSL i Polski 2050 - przekazał, że kolejna runda rozmów będzie poświęcona zasadom stworzenia ewentualnego sojuszu wyborczego na wybory parlamentarne 2023. Przyznał, że "to oczywiste, że są sprawy, na które obie strony mogą mieć różne pomysły".

"Ale jesteśmy optymistami, rozmawiamy pragmatycznie, widzimy z pierwszych sondaży, że nasz ewentualny sojusz cieszyłby się poparciem co najmniej 15 proc. wyborców" - przekazał polityk Polski 2050.