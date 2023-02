D. Pronk: będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne

Nieważne, jak długo to będzie trwało i ile będzie kosztowało, jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę zarówno pod względem militarnym, jak i gospodarczym, humanitarnym i dyplomatycznym - powiedziała na poligonie pod Brzegiem Delphine Pronk, przewodnicząca Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE.

W czwartek na poligonie w okolicach Brzegu, gdzie szkoleni są ukraińscy żołnierze, odbyła się konferencja prasowa przewodniczącego Komitetu Wojskowego UE gen. Roberta Briegera i Delphine Pronk, przewodniczącej Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Delphine Pronk podkreśliła, że po raz pierwszy Unia Europejska jako zjednoczona siła pomaga narodowi, który musi walczyć o własną suwerenność z najeźdźcą.

"Mieliśmy sposobność być na szkoleniu żołnierzy ukraińskich. Widziałam to na ich twarzach, w ich oczach, że Ukraina zwycięży. Oni walczą o swoje domy, o swoje rodziny" - powiedziała Pronk.

Przedstawicielka UE podkreśliła, że prezydent Rosji Władimir Putin nie docenił zarówno determinacji mieszkańców Ukrainy do obrony swojego państwa, jak i gotowości Unii Europejskiej do wsparcia wysiłku narodu ukraińskiego w jego walce o utrzymanie niepodległości.

Gen. Brieger powiedział, że jest pod wrażeniem skali pomocy i jakości szkolenia, jakie ma miejsce na poligonie pod Brzegiem, gdzie przy pomocy specjalistów kilku państw przygotowuje się żołnierzy z Ukrainy.

"Widać u nich chęć nauki, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, tak aby mogli przekazać tę wiedzę swoimi kolegom na Ukrainie. To bardzo ważny wysiłek. Mamy ambicję żeby przeszkolić 50 tysięcy, ale jesteśmy gotowi podwoić tę liczbę. Nie możemy wykluczyć, że to będzie trwało pewien czas, ale jesteśmy gotowi żeby to zrobić" - powiedział przewodniczący Komitetu Wojskowego UE.

Delphine Pronk zapytana o sytuację w Mołdawii powiedziała, że państwo to jest ważnym partnerem dla Unii Europejskiej i może liczyć na wsparcie ze strony UE podobnie jak Ukraina. "Tworzymy obecnie zespół, który będzie badał, w jaki sposób można wesprzeć (Mołdawię) w obecnej sytuacji kryzysowej" - powiedziała Pronk.