D.Tusk: 15 października możemy uratować ojczyznę od poważnych nieszczęść bez wysiłku zbrojnego

15 października możemy uratować ojczyznę od wielu poważnych nieszczęść bez wysiłku zbrojnego, bez dramatycznego poświęcenia; wszystko jest możliwe - powiedział w środę w Koninie lider PO Donald Tusk.

Na spotkaniu z mieszkańcami Konina (woj. wielkopolskie) szef PO mówił, że zdecydowana większość Polaków chce zmiany.

"Ta potrzeba zmiany, to poczucie, że dłużej tego Polska i my wszyscy nie wytrzymamy, nie wyrzuciło z naszych serc i z naszych umysłów tego co najważniejsze. Ja o tym zawsze, jak mówię, to ci z PiS-u się śmieją, albo szydzą, albo najwyraźniej nie rozumieją, o czym mówię, kiedy ja mówię o znaczeniu w polityce takich wartości oczywistych jak miłość, przyjaźń, uśmiech. To jest nasza największa przewaga, to jest największy nasz skarb. My z nimi wygramy, bo my kochamy. Bo my kochamy Polskę, my kochamy ludzi, my kochamy dzieci, nasze wnuki" - powiedział Tusk.

"Bardzo mi zależy na tym, żeby wszyscy w Polsce zrozumieli, że to jest wielka szansa 15 października, że my od wielu poważnych nieszczęść możemy uratować ojczyznę bez wysiłku zbrojnego, bez dramatycznego poświęcenia" - oświadczył szef PO i przekonywał do zagłosowania na "pozytywną zmianę".

Szef PO przypomniał też, że kiedy wracał do krajowej polityki, KO cieszyła się poparciem na poziomie 14-16 proc. "Dzisiaj stabilnie przekroczyliśmy 30 proc. To jest oczywiście za mało, ja wiem (...). Ale mówię o tym, nie żeby się pochwalić, to nie był tylko mój wysiłek, tylko chcę powiedzieć, że wszystko jest możliwe" - powiedział Tusk.

Z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że największe poparcie ma Prawo i Sprawiedliwość - 34 proc. Na drugim miejscu w sondażu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 30 proc. Podium zamyka Nowa Lewica z wynikiem 10 procent. Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze: Trzecia Droga z wynikiem 9 proc. oraz Konfederacja, na którą zagłosowałoby 8 proc. respondentów. Według badania PiS miałoby 188 mandatów, KO - 157, Nowa Lewica - 46, Trzecia Droga - 41, Konfederacja - 27, a mniejszość niemiecka - jeden mandat.