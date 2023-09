D. Tusk: będę chciał zorganizować akcję "Orlik - wielkie granie"

Przygotowaliśmy program rewitalizacji orlików, będziemy je przebudowywali i unowocześniali, będę też chciał zorganizować akcję "Orlik - wielkie granie" dla dziewcząt i chłopców w różnych grupach wiekowych - zapowiedział w niedzielę, w Mińsku Mazowieckim lider PO Donald Tusk.

Były premier podkreślał na spotkaniu z mieszkańcami znaczenie sportu i rekreacji. "Jak wiecie, mam obsesję na tym punkcie. Dlatego wchodząc tutaj do szkoły pomyślałem sobie, (że) powiem o tym nowym, wielkim projekcie - on się nazywa +Orlik - wielkie granie+" - powiedział Tusk zwracając się do mieszkańców.

Podkreślił, że był bardzo dumny z Orlików i w każdej praktycznie polskiej gminie, kiedy był premierem, powstawały nowoczesne, kompleksowe boiska i szatnie kontenerowe dla dzieci.

"Przygotowaliśmy program rewitalizacji orlików. Będziemy przebudowywali te orliki, unowocześniali płyty, będę chciał zorganizować akcję +Orlik - wielkie granie+ dla dziewcząt i chłopców w różnych grupach wiekowych, żeby tak naprawdę w całej Polsce wszyscy zagrali o swoje marzenia - nie tylko piłka nożna, nie tyko koszykówka, ale też siatkówka i tenis" - zapowiedział lider PO.

Dodał, że te zawody będą organizowane co rok.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę