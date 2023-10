D. Tusk: będę na debacie wyborczej w TVP

Będę na debacie wyborczej w TVP - zapowiedział w czwartek w Rzeszowie lider PO Donald Tusk. Zwracając się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego powiedział: Jarosławie, może masz odwagę chociaż przyjść do swojej telewizji i stanąć do debaty ze mną.

Debata wyborcza na antenie Telewizji Polskiej zaplanowana jest na poniedziałek, 9 października, o godz. 18.30.

"Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński może masz odwagę chociaż przyjść do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy Rachoniów i innych tego typu PiS-owskich namiestników telewizji, stanąć do debaty ze mną. Ja będę o 18 w tej telewizji" - poinformował w czwartek w Rzeszowie lider PO.