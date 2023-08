D. Tusk: Chcemy kompetentnego, mądrego, uczciwego rządu, prowadzi mądrą, odpowiedzialną politykę migracyjną

Chcemy kompetentnego, mądrego, uczciwego rządu, który uczy wszystkich - siebie też - szacunku do każdego człowieka, niezależnie od tego skąd jest i jaki ma kolor skóry i wyznanie, a jednocześnie prowadzi mądrą, odpowiedzialną politykę migracyjną - powiedział w Spocie lider PO Donald Tusk.

Donald Tusk podczas niedzielnego spotkania w Sopocie podkreślał, że w tym mieście wiele rodzin - także jego własna - ugościły u siebie uchodźców z walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainy. "My wszyscy tutaj dobrze rozumiemy, w jak krytycznym położeniu są dzisiaj Europa i Polska, jeśli chodzi o zewnętrzne zagrożenia. Bardzo bym chciał, by w takiej sytuacji rządzili w Polsce ludzie, którzy są w stanie ogarnąć tę sytuację" - powiedział.

Lider PO podkreślił, że choć mieszkańcy Sopotu zareagowali oddolnie pomocą dla Ukraińców, to "gdzieś wreszcie potrzebujemy zorganizowanego państwa w takiej sytuacji". "My wszyscy, tak jak tu jesteśmy, wszyscy w Polsce mówimy coraz głośniej: przedstawcie wreszcie, jeśli chcecie rządzić w Polsce, konkretny plan, pomoc państwa, w jaki sposób rozwiązać sytuację bezprecedensową w historii Polski, gdy w nasze granice przedostały się setki tysięcy ludzi potrzebujących pomocy" - zaznaczył.

Podkreślał, że "choć każdy tu swoje serce oddał", ale żeby sprostać takiej sytuacji jak ta obecna, potrzeba planu i kompetentnego rządu, a także odważnych polityków.

Tusk podkreślał, że jest przyjacielem Ukrainy i stara się wspierać jej walkę o wolność od początku swojej aktywności politycznej i jest ostatnią osobą, którą można by nazwać antyukraińską.

Tymczasem - zauważył - "dziś mamy władzę w Polsce, która organizuje referendum w sprawie 2,3 czy 4 tys. uchodźców, których nie trzeba przyjmować, bo można sfinansować pomoc dla nich gdzie indziej". Dodał, że Eurostat podał, że Polska w 2022 r. okazała się rekordzistą w Europie, jeśli chodzi o liczbę zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców.

"Mamy wojnę u naszych granic, mamy taki oczywisty obowiązek pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy i równocześnie, gdy ludzie dźwigają ten ciężar - ok, to jest nasz honor, to jest nasza powinność, ale to jest ciężar też. I mamy władzę, która doprowadziła do tego, że Polska jest rekordzistą, jeśli chodzi o zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców" - stwierdził Tusk.

Podkreślił, że jest "ostatnia osoba, której można zarzucić niechęć do cudzoziemców". "Ja nie mam fobii, ale ja wiem, na czym polega skutecznego, mądrego zarządzania migracjami, co trzeba zrobić by planować, żeby mieć konkretne pomysły i by chronić kraj przed nadmierną migracją, bo ona bywa czasem nadmierna" - powiedział.

Według niego rząd PiS wydał w ubiegłym roku 700 tys. zezwoleń na pobyt, z czego - jak mówił, może jedna trzecia dotyczyła Ukraińców. Zaznaczył, że to o 160 tys. więcej zezwoleń na pobyt niż wydały Niemcy.

"Nie jesteśmy przez niekompetentny rząd PiS przygotowani na taką falę. Oni robią referendum, oni przez lata budowali negatywne emocje, opowiadali o tym, że pasożyty przechodzą - pamiętacie tę ohydną, taką ksenofobiczną, nacjonalistyczną propagandę Kaczyńskiego, a równocześnie otworzyli granice jak żaden rząd w Europie" - powiedział.

Mówił, że właśnie w Sopocie, gdzie wielu ludzi oddało do dyspozycji uchodźcom z Ukrainy swoje mieszkania, czas, pieniądze i "swoje biało-czerwone serce", to tu te słowa powinny wybrzmieć ze szczególną mocą. "Chcemy kompetentnego, mądrego, uczciwego rządu, który uczy wszystkich - siebie też - szacunku do innych, szacunku i respektu do każdego człowieka, niezależnie od tego skąd jest, jaki ma kolor skóry, jakie wyznanie, a jednocześnie prowadzi mądrą, odpowiedzialną politykę migracyjną" - oświadczył.

autorzy: Wiktoria Nicałek, Piotr Mirowicz

