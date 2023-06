D. Tusk: ci, co zrobili zamach na konstytucję - będą rozliczeni

Ci co ukradli, skrzywdzili prostego człowieka, zniszczyli media publiczne, zrobili zamach na konstytucję, będą rozliczeni. Ślubuję to rozliczenie - oświadczył w niedzielę na Placu Zamkowym lider PO Donald Tusk. Jak dodał celem jest zwycięstwo, zadośćuczynienie krzywdom i pojednanie Polaków.

W niedzielę ulicami Warszawy przeszedł organizowany przez Platformę Obywatelską marsz, który miał być protestem przeciw obecnym rządom. Do uczestników marszu na placu Zamkowym przemawiał przewodniczący PO Donald Tusk.

"Chcę przed wami dziś złożyć naprawdę uroczyste, solenne ślubowanie. Idziemy do tych wyborów po to, by zwyciężyć, by rozliczyć, by naprawić ludzkie krzywdy i po to, żeby w konsekwencji pojednać polskie rodziny" - oświadczył Tusk.

"Możecie to nazwać ślubowaniem Tuska, jeśli wam się to ślubowanie podoba: zwycięstwo, rozliczenie zła, zadośćuczynienie krzywdom ludzkim i pojednanie między Polakami, to jest nasza strategia" - podkreślił.

"Ci źli u władzy, ci co ukradli, ci co skrzywdzili prostego człowieka, ci co zniszczyli media publiczne, ci co zrobili zamach na konstytucję, będą rozliczeni. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej. I ślubuję wam to rozliczenie" - zapowiedział Tusk.

Wskazywał, zwracając się do uczestników manifestacji, że "jeśli nie chcesz, żeby w Polsce każdego dnia łamano prawa i wolności obywatelskie, jesteś przeciw temu, to jesteś przeciw PiS". "Jeśli nie chcesz, żeby polskie kobiety były upokarzane, żeby polskim kobietom odbierano fundamentalne prawo, nawet prawo do życia i bezpieczeństwa, jeśli jesteś przeciw tym, którzy polską kobietę upokarzają, to jesteś przeciwko PiS" - mówił lider PO.

"Jeśli jesteś przeciw korupcji, złodziejstwu i drożyźnie, to jesteś przeciw PiS. Jeśli jesteś przeciwko kłamstwu i cenzurze, pogardzie i nienawiści wylewającej się każdego dnia z tak zwanych publicznych mediów to znaczy, że jesteś przeciwko PiS" - kontynuował Tusk.

Jak mówił, jeśli jesteś "patriotką i patriotą, to opowiadasz się za wolnością i Polską bezpieczną, nie zgodzisz się na wyrzynanie lasów i zatruwanie Odry". "Nasze dzieci i wnuki nie wybaczą nam, jeśli skażemy Polskę i ich przyszłość na kolejne lata rządów tych, którzy Polskę okradają z pieniędzy, przyszłości, marzeń i nadziei" - dodał. "To jest patriotyzm, tu jest Polska" - podkreślił lider PO.

"Hasłem +Solidarności+ było: nie damy się podzielić, ani zniszczyć. Polska nie do się podzielić, ani zniszczyć. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby szukać między nami różnic" - mówił Tusk. Jak wymieniał powodem marszu jest dążenie do Polski "wolnej, uczciwej, bezpiecznej, praworządnej, samorządna, czysta, zielona i europejska".