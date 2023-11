D.Tusk: czekają nas niełatwe miesiące, ale jesteśmy w stanie podołać wszystkim wyzwaniom

Czekają nas niełatwe miesiące, sytuacja geopolityczna będzie tak samo trudno, lub nawet trudniejsza. Mamy problemów do rozwiązania bez liku, ale jesteśmy w stanie podołać wszystkim wyzwaniom - powiedział lider PO Donald Tusk na posiedzeniu Rady Krajowej partii.

Donald Tusk, lider PO oraz kandydat KO, Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy na premiera, w wystąpieniu podczas rady Krajowej zwrócił się do wybranych posłów i senatorów KO: "Pamiętajcie, że te zadania, jakie przed wami stoją, na pozór wydają się rutynowe i proste: będzie trzeba coś przegłosować, przygotowane są uchwały, projekty ustaw."

"Ale pamiętajcie, że najważniejsze są te imponderabilia, to, co w polityce jest trudne do opisania, w przepisach czy konstytucjach. Macie i musicie mieć je przez cały czas w swoich sercach i umysłach" - zaapelował Tusk.

Jak podkreślił, chodzi o "gotowość do poświęcenia". "Samego siebie, swojego komfortu, czasem nawet bezpieczeństwa - dla ojczyzny. Zarówno w czasach pokoju, jak i czasach wojny to podejście musi być identyczne. Czekają nas niełatwe miesiące. Nie muszę i nie będą was zasypywał tymi faktami, które budzą niepokój na całym świecie - sytuacja geopolityczna będzie przez najbliższe miesiące i być może lata tak trudna jak dzisiaj, a może jeszcze trudniejsza. Wojna nie jest abstrakcją, wojna nie jest lekcją historii - wojna jest obok nas" - zwracał się lider partii do polityków PO.

"Mamy problemów do rozwiązania bez liku. Jesteśmy w stanie podołać wszystkim wyzwaniom" - zadeklarował Tusk. Wezwał polityków PO do "wytrwania w determinacji". "To jest warunek niezbędny i pierwszy. Jeżeli wytrwacie w tym, to na pewno podołamy tym wyzwaniom i na pewno też spełnimy oczekiwania ludzi, ale nie możecie ani przez chwilę zwątpić w te najświętsze zasady ,dla jakich poszliśmy do tych wyborów" - dodał.