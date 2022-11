D.Tusk: decyzje dotyczące TK, wyrzuconych sędziów i fałszywych izb muszą być czarno-białe

Twarde decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, wyrzuconych sędziów i fałszywych izb oraz neoKRS muszą być czarno-białe — powiedział w czwartek w Sępólnie Krajeńskim lider PO Donald Tusk. Zapowiedział też, że wiele zmian w wymiarze sprawiedliwości można dokonać bez ścieżki ustawowej.

Tusk był pytany na spotkaniu z mieszkańcami Sępólna Krajeńskiego, czy "prawnicy łamiący prawo, łamiący konstytucję, będą pozbawieni prawa wykonywania zawodu"?

Zdaniem szefa PO jednym z głównych zagadnień jest odbudowa praworządności "po 8 latach (wybory parlamentarne zaplanowano w 2023 roku - PAP) dewastowania praworządności".

"Problem z punktu widzenia etycznego, moralnego jest bezdyskusyjny, jest czarno-biały. Wiadomo, że prawnicy, sędziowie prokuratorzy są od tego, aby egzekwować prawo, a nie gwałcić prawo" - mówił Tusk.

Lider PO projekt naprawy systemu sprawiedliwości uznał za bardzo trudny. Przypomniał, że przez ostatnich 7 lat zapadło bardzo wiele wyroków wydanych przez osoby, "które nie powinny się znaleźć w danym miejscu". Podkreślił, że za "grzechy i winy PiS-u nie mogą zapłacić obywatele".

"Na pewno to nie obywatele powinni płacić za to, co oni nam zrobili. Trzeba znaleźć takie narzędzia, takie instrumenty, aby twarde, jednoznaczne decyzje dotyczące i Trybunału (Konstytucyjnego) i wyrzuconych sędziów, i fałszywych izb oraz neoKRS były czarno-białe. Tu nie ma żadnych szarych odcieni. (...) Wszyscy wyrzuceni z powodów politycznych przez PiS oczywiście wrócą na swoje miejsce" - zadeklarował lider PO.

Dodał, że bardzo chce, aby naprawa wymiaru sprawiedliwości "nie ugrzęzła w niekończących się debatach i żeby większość decyzji, które musimy podjąć, nie zależała od dobrej czy złej woli prezydenta Dudy".

"Dla mnie najważniejsza jest ścisła współpraca z sędziami i sądami polskimi, a także z trybunałami europejskimi. Większość decyzji niszczących polski wymiar sprawiedliwości będzie można odwrócić, nie czekając na łaskawy podpis prezydenta Dudy. Bo większość z tych decyzji, to były decyzje wbrew polskiej konstytucji, wbrew polskiemu prawu, wbrew prawu europejskiemu. Przynajmniej te de decyzje odnośnie do ich nominacji, ich awansów, tych struktur, które zbudowali, są prawnie nieważne. Nie będzie to wymagało jakiś szczegółowych ustaw, aby przywrócić w Polsce praworządność. Jest kilka zespołów, które nad tym pracują, aby nie było to ze stratą dla obywateli. Nie możecie stać się ofiarami tego, co PiS nabałaganił" - powiedział Tusk.