D. Tusk: do liderów opozycji: mamy wystarczająco dużo wspólnych poglądów i powodów, by ograć Kaczyńskiego

Mamy wystarczająco dużo wspólnych poglądów i powodów, by ograć Jarosława Kaczyńskiego synergią, empatią i inteligentnymi manewrami i zjednoczona opozycja jest takim manewrem - mówił w sobotę w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie) lider PO Donald Tusk.

Tusk był pytany podczas spotkania z mieszkańcami, jaka jest szansa na zjednoczenie opozycji pod jego przywództwem i stworzenie wspólnej listy wyborczej.

"Nie ma problemu kierownictwa. To nie jest tak, że jeśli będę miał jakiś wpływ na to, co się dzieje w Polsce po wyborach, dostanę mandat od ludzi - i nie mówię o konkretnej funkcji, naprawdę ja się +nafunkcjonowałem+. Przynajmniej ten jeden problem, jeśli chodzi o mnie, macie państwo z głowy. Jeśli o czymś myślę każdego dnia, to oczywiście jak ich (PiS) pokonać i co zrobić, żeby było lepiej" - mówił szef PO.

Zapewnił, że bardzo mu zależy na wspólnym starcie opozycji i stara się do tego przekonać liderów innych formacji opozycyjnych. "Na co im będzie ich samodzielny start, jeśli nie wygramy wyborów? Czy im się już nie znudziło siedzieć w tym Sejmie, który został brutalnie, polityczne zgwałcony przez PiS?" - pytał Tusk przekonując, że Sejm przestał być miejscem debaty.

"Mówię do pana Szymona (Hołowni), do pana Władysława (Kosiniaka-Kamysza), do pana Włodzimierza (Czarzastego): nie możecie pozwolić sobie na jakikolwiek hazard, jakiekolwiek ryzyko" - oświadczył lider PO.

"Jeśli wszystkie dane pokazują, że opozycja zjednoczona wygra na pewno i to wyraźnie, a opozycja bardzo podzielona może wygra, ale niekoniecznie i na pewno nie bardzo wyraźnie, to na miłość Boga, jeśli podzielacie mój pogląd, że aby robić dobre rzeczy w Polsce trzeba tę barierę usunąć. To zło jak najszybciej usunąć, żeby wprowadzić w życie część waszych pomysłów, część naszych, ale tych pozytywnych, dobrych - to nie narażajcie tego wielkiego projektu odrodzenia Polski na ryzyko poprzez swoją jakąś czy osobistą ambicję, czy partyjną ambicję" - apelował Tusk.

Jak zauważył, co prawda PO jest największą partią opozycyjną i mogłaby sobie poradzić, ale Platforma woli współpracę. "Wolę poświęcić wiele jednostkowych interesów w Platformie. To nie jest tak, że nasze posłanki i posłowie marzą o tym, żeby na liście było więcej konkurentów. Ale są gotowi posunąć się, zrobić tę przestrzeń, żebyśmy zbudowali tę jedną listę, mimo że to oznacza dla wielu moich koleżanek i kolegów prawdopodobnie nie wejście do parlamentu" - zaznaczył Tusk.

"Mamy wystarczająco dużo wspólnych poglądów i wspólnych powodów, żeby ograć Kaczyńskiego i jego partię, nie pieniędzmi i nie służbami specjalnymi, tylko synergią, empatią i inteligentnymi manewrami. I oczywiście zjednoczona opozycja jest takim manewrem" - powiedział lider PO.

Jednocześnie wskazał, że trzeba się przygotować do ewentualnego wspólnego startu w wyborach, a pozostało już mało czas. "Jeśli dojdziemy do wniosku, że pójdziemy razem na dwa miesiące przed wyborami, to będzie po ptakach, bo kampanię trzeba robić cały czas, a od marca, kwietnia bardzo intensywnie" - wskazał Tusk.

Jak dodał, żeby robić dobrą, mądrą kampanię trzeba mieć liderów list oraz trzeba wiedzieć, kto gdzie kandyduje.

"Czy ludzie pomogą opozycji, jeśli zobaczą, że opozycja sama sobie nie chce pomóc? Jestem absolutnie przekonany, że bardzo dużo Polek i Polaków będzie gotowych pomóc, zaangażować się w kontrolę wyborów, finansowo wesprzeć kampanię, jak zobaczy, że po drugiej stronie ma poważnych partnerów, że tym, którzy kandydują zależy na zwycięstwie, a nie dostaniu się do parlamentu" - powiedział Tusk.