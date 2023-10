D. Tusk do uczestników marszu: jest nas więcej niż milion

Chcę wam powiedzieć, że jest nas więcej niż milion; uczestniczycie w wydarzeniu naprawdę wyjątkowym - zwrócił się szef PO Donald Tusk do uczestników niedzielnego "Marszu Miliona Serc". "Wy jesteście reprezentacją (...) zdecydowanej większości narodu polskiego, który ma dość tych ciemnych lat" - oświadczył lider Platformy.

"Chcę wam powiedzieć, że jest nas więcej niż milion" - mówił szef PO Donald Tusk, zwracając się do zgromadzonych na Rondzie "Radosława" uczestników marszu.

Podkreślił, że biorą oni udział w "wydarzeniu naprawdę wyjątkowym". "I tu nie chodzi o rekordy Guinnessa, tu nie chodzi o to, że jest to największa polityczna manifestacja w historii Polski, że to jest na pewno największe polityczne dzisiaj zgromadzenie na świecie" - mówił Tusk.

Lider PO powiedział też, że gdy maszerował w niedzielnym marszu jeszcze nigdy się tak nie zmęczył uśmiechami. "Wiecie, że widziałem naprawdę milion uśmiechów. Nie tylko milion serduszek, nie tylko milion zdeterminowanych Polek i Polaków, ale naprawdę milion uśmiechów" - powiedział Tusk.

"Mamy tyle uzasadnionego powodu, żeby mieć +dość+. Krzyczymy bardzo często +mamy dość+. I wy jesteście reprezentacją nie miliona, nie dwóch, ale większości, zdecydowanej większości narodu polskiego, który ma dość tych ciemnych lat, a przyszliście i się uśmiechaliście do mnie i do siebie" - mówił Tusk.

Przed wystąpieniem szefa PO na scenie wystąpili wspólnie artyści wśród których znaleźli się m.in. Andrzej Piaseczny, Piotr Gąsowski, Dorota Stalińska, Majka Jeżowska, Mateusz Damięcki, Katarzyna Grochola i Andrzej Seweryn, którzy zaśpiewali utwór "Kocham wolność".

Wcześnie zaprezentowano też nowy spot wyborczy Koalicji Obywatelskiej pod hasłem "Zagłosuj dla nas", w którym dzieci apelowały o udział w wyborach.

Uczestnicy marszu odśpiewali także hymn narodowy.

W niedzielę po południu rzecznik rzecznik warszawskiego ratusza Jakub Leduchowski przekazał PAP, że w kulminacyjnym momencie w "Marszu Miliona Serc" Koalicji Obywatelskiej brało udział około miliona osób. To dane Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa - zaznaczył.

Wcześniej policja podawała nieoficjalnie, że na rondzie Dmowskiego, gdzie rozpoczął się "Marsz Miliona Serc", było jeszcze przed ruszeniem marszu 60 tysięcy osób. Według tych szacunków, ok. godziny 12 na trasie przemarszu było do 100 tysięcy osób.

Zainicjonowany przez lidera PO Donalda Tuska "Marsz Miliona Serc" rozpoczął się w samo południe na Rondzie Dmowskiego w Warszawie. Manifestanci przeszli ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Jana Pawła II aż do Ronda "Radosława". Mieli ze sobą flagi Polski, Unii Europejskiej, emblematy Koalicji Obywatelskiej czy transparenty i koszulki z antyrządowymi hasłami lub hasłami wspierającymi opozycję.