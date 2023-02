D. Tusk: dyktatorzy bardzo pomylili się co do odporności i zdolności obrony tak Ukraińców, jak i całego Zachodu

Mimo tragicznych okoliczności wojny, był to też rok nadziei i optymizmu, bo dyktatorzy tak bardzo pomylili się co odporności i zdolności obrony tak Ukraińców, jak i całego Zachodu - uważa szef PO Donald Tusk. Podkreślił, że Polacy będą z dumą wspominać ten czas pełnego porozumienia, że trzeba pomóc Ukrainie.

W piątek minie rok od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

"To był w jakimś sensie rok wielkiej nadziei i narastającego optymizmu, mimo wszystkich tragicznych okoliczności tej wojny - mimo lęku i strachu, także tutaj przecież, nad Wisłą (...) nadziei i optymizmu, bo dyktatorzy, władza bezlitosna dla swoich i dla obcych, reżim Putina, tak bardzo pomylili się co do odporności i zdolności obrony swoich terytoriów i granic, ojczyzny i swoich wartości - Ukraińców, ale i całego Zachodu" - powiedział Tusk w czwartek w TVN24.

Wskazał, że - niezależnie od tego, jak będzie wyglądała historia następnych miesięcy i lat - pozostanie z nami "pamięć okrucieństw, bezwzględności i bezsensu tej agresji", a "z drugiej strony będziemy z dumą - my, Polacy mamy prawo do tego - wspominali ten czas, że między nami Polakami panował praktycznie pełny consensus, pełne porozumienie co do tego, że trzeba pomóc Ukrainie".

"Więc to jest doświadczenie równie bolesne, dramatyczne dla nas, jak i przywracające w jakimś sensie nadzieję w człowieka, solidarność, podstawowe wartości, o które Ukraińcy walczą z taką determinacją" - powiedział szef PO.

Nawiązując do niedawnej wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie i Warszawie, Tusk stwierdził, że niespodziewana wizyta Bidena na Ukrainie to nie był tylko symbol. "To miało też bardzo ważne polityczne znaczenie - jeśli prezydent Biden zdecydował się tam być, to w jakimś sensie Ameryka powiedziała: nie odpuścimy" - powiedział Tusk.

Jego zdaniem, politycznie jest to jedno z przełomowych wydarzeń XXI wieku. "Prezydent Biden potwierdził to w sposób jednoznaczny, że Ameryka będzie - to co powtarzali wielokrotnie politycy Zachodu - tak długo pomagać Ukrainie, jak długo to będzie potrzebne w tej wojnie" - zauważył.

Zwrócił uwagę na słowa Joe Bidena wygłoszone w Warszawie "tak jednoznacznie wpierające nie tylko Ukrainę w wojnie z Rosją, ale też Mołdawię czy opozycję białoruską".

"To są słowa, których nie można lekceważyć, które pokazują, że kończy się na szczęście ten krótki czas izolacjonizmu Ameryki, narastającej obojętności Zachodu wobec tego, co się dzieje na Wschodzie. Kończy się czas politycznych romansów z autokratami typu Putin. Zachód się konsoliduje i to w tak trudnych sprawach, jaką jest choćby Białoruś i to co robi reżim Łukaszenki, czy to napięcie w Naddniestrzu, czyli zagrożenia dla Mołdawii" - podkreślił Tusk.

W piątek, w dniu, w którym minie rok od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego; zostaną na nim omówione bieżące wnioski dla bezpieczeństwa państwa związane z rosyjską agresją, także w kontekście konsultacji prezydentów Polski i USA.

Tusk pytany o to, czy czuje, że powinien być zaproszony na posiedzenie, powiedział że sam nigdy nie naprasza się nikomu; zastrzegł jednak, że posiedzenie RBN to nie jest prywatne spotkanie.

"Czy dlatego, że PiS się mnie boi, czy dlatego, że prezydent Duda ma jakieś obawy, ale to jest bardzo nieracjonalne, nie chcą rozmawiać z liderem największej partii opozycyjnej o sprawach bezpieczeństwa? To jest po prostu błąd. Czy on wynika z tchórzostwa czy z jakiejś obsesji, trudno powiedzieć" - stwierdził.

Dodał, że na posiedzeniach RBN rozmowy dotyczą nie PiS-u, nie prezydenta Andrzeja Dudy, ale wszystkich. "Bezpieczeństwa Polski i Polaków, a więc sympatyków różnych partii, ludzi apolitycznych. Przenoszenie emocji partyjnych do TK czy RBN to są rzeczy niedopuszczalne" - podkreślił Tusk.