D. Tusk: istota Święta Niepodległości polega na tym, że wbrew sporom staramy się odnaleźć to, co nas łączy

Istota Święta Niepodległości polega na tym, że wbrew sporom staramy się - wszyscy ci, którzy mają dobrą wolę - odnaleźć to, co łączy, albo co powinno nas łączyć - mówił w czwartek szef PO Donald Tusk. Dodał, że bardzo by chciał, by marzenie o pojednaniu mimo różnić politycznych stało się kiedyś faktem.

"Istota Święta Niepodległości polega na tym, że wbrew codziennym emocjom, wbrew sporom, czasami niechęciom tak wyraźnym, kiedy widzimy biało-czerwoną flagę, kiedy widzimy naszego orła i kiedy świętujemy rocznicę niepodległości, to staramy się wszyscy, ci wszyscy, którzy mają dobrą wolę, staramy się odnaleźć to, co czasami tak ginie w tej wrzawie codziennego dnia, co nas łączy albo co powinno nas łączyć" - powiedział szef PO na spotkaniu w Sępólnie Krajeńskim (woj. kujawsko-pomorskie).

Dodał, że bardzo by chciał, żeby "nie tylko od święta, ale generalnie życie publiczne w Polsce, polityka, ale także nasze codzienne zachowania, relacje, między rodzinami, między przyjaciółmi, były nacechowane o wiele większym zaufaniem, sympatią, empatią, próbą zrozumienia siebie nawzajem".

"I żeby to powszechne marzenie w Polsce o pojednaniu na tym elementarnym poziomie, pojednaniu Polek i Polaków, mimo różnic politycznych, żeby to marzenie stało się kiedyś faktem" - powiedział Tusk. "Zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy w Polsce uważają, że odbudowa tej wspólnoty jest ważnym zadaniem" - dodał.

Szef PO podkreślił, że dni przed Świętem Niepodległości i sam ten dzień są nacechowane patriotyczną refleksją. "Najważniejsze pytanie jest, co wspólnie możemy zrobić, żeby znowu ten piękny kraj ambitnych ludzi, ciężko pracujących, był krajem, o którym wszyscy, bez wyjątku mówimy: to właśnie tutaj chcemy dalej żyć, to właśnie to jest nasze miejsce na ziemi" - mówił.

"Znowu musimy zrobić wszystko wspólnie, by te nasze miłości do najbliższych: do rodziny, do dzieci, do wnuków, do swojego miasta, do swojej krainy, żeby to się ładnie, mądrze zbiegało w jedną wspólną miłość do Polski" - powiedział Tusk.

Zaznaczył, że "nie chodzi o to, żeby wszyscy bez wyjątku podzielali jeden pogląd i kochali się".

"Nie w tym rzecz - tylko, żebyśmy umieli zakończyć coś, co zatruwa nasze codzienne życie i mówię przede wszystkim o tych, którzy używają państwa do tego, żeby ludzie czuli się skłóceni, skonfliktowani, bo to, że my się spieramy - z tym dam się żyć, ale jeżeli używa się całego państwa, mediów publicznych, służb specjalnych, żeby szczuć ludzi na siebie, żeby ludzi konfliktować, to wtedy robi się z tego bardzo poważny problem" - powiedział Tusk

Pytał także, dlaczego ludzie, którzy czują się patriotami dnia codziennego, którzy ciężko pracują, muszą żyć w niestabilności, niepewności, jak ma wyglądać przyszłość.

"Nie ma się co oszukiwać. To Święto Niepodległości będzie świętem bardzo smutnym też dlatego, bo niektóre rodziny nie są w stanie przetrwać od pierwszego do pierwszego" - powiedział szef PO.