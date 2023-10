D.Tusk, K. Bosak i K. Maj wezmą udział w debacie TVP; pozostałe komitety jeszcze nie zdecydowały, kto będzie ich reprezentantem

Donald Tusk z KW Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zieloni, Krzysztof Bosak z Konfederacji WiN oraz Krzysztof Maj z KW Bezpartyjni Samorządowcy wezmą udział w debacie wyborczej w TVP. Pozostałe Komitety nie zdecydowały jeszcze, kto będzie ich reprezentantem. W debacie nie weźmie udziału prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Debata Wyborcza 2023" ma odbyć się w poniedziałek, 9 października, o godz. 18.30 i będzie transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia. W przesłanej PAP informacji podano, że do udziału w programie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych.

Do udziału w debacie zaproszenie otrzymali: Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga: Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL, KW Nowa Lewica, KW Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zieloni.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń powiedział PAP, że KW Nowa Lewica na pewno weźmie udział w debacie. "Ale nie podjęliśmy, jeszcze decyzji, kto będzie nas reprezentował" - dodał.

Również szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z PAP zapowiedział, że Komitet Wyborczy Trzecia Droga będzie na debacie. "Jutro podamy, kto będzie nas reprezentował, bo do jutra, do godz. 15 trzeba zgłosić kandydatów do TVP" - dodał.

Udział w debacie zadeklarowała też Konfederacja Wolność i Niepodległość. Szef sztabu wyborczego Witold Tumanowicz podał PAP, że reprezentować ich będzie poseł Krzysztof Bosak.

"Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy będzie reprezentowany przez Krzysztofa Maja" - poinformował PAP koordynator medialny Bohdan Stawiski.

Swój udział w debacie w TVP zapowiedział w czwartek w Rzeszowie lider PO Donald Tusk. Zwracając się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego powiedział: "Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński może masz odwagę chociaż przyjść do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy Rachoniów i innych tego typu PiS-owskich namiestników telewizji, stanąć do debaty ze mną. Ja będę o 18 w tej telewizji".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie weźmie udziału w debacie. Podczas spotkania w Kazimierzy Wielkiej (woj. świętokrzyskie) powiedział, że kiedy jechał na to spotkanie, "dostał pytanie, czy weźmie udział w debacie, m.in. z Tuskiem". "Ale mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie bezpiecznej wsi" - powiedział. "Pytanie co wybrać, czy rozmowę z kłamczuchem, jeszcze do tego, człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo. Bo żeby to chociaż był Weber. No i jednak wybrałem Przysuchę" - powiedział prezes PiS.

Do zapowiedzi Donalda Tuska uczestnictwa w debacie w TVP odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Jakaś dziwna ekscytacja zapanowała w środowisku medialno-politycznym Donalda Tuska. Po miesiącach unikania pytań, rozmów, zaproszeń do innych niż jemu uległe media, Tusk zdecydował się przyjść mam nadzieję, mając na uwadze zachowanie jego partyjnych kolegów, nie na awanturę, ale konkretną rozmowę, bo Polacy oczekują, nie kłamstw i manipulacji, a KONKRETNYCH odpowiedzi na zadawane pytania. Panie Donaldzie, odwagi, to będzie Pana chwila prawdy, prawdziwy test. Może choć raz Polacy usłyszą Pana jednoznaczne stanowisko w najważniejszych sprawach" - napisał Bochenek w czwartek na portalu X (dawniej Twitter).

Według Informacji PAP kandydaci mogą zgłaszać się do piątku. Następnie Telewizja poinformuje komitety wyborcze o tym, kto zgłosił się do debaty. Debata odbędzie się w studiu ATM na Wale Miedzeszyńskim 384.

Debatę poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz.