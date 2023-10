D. Tusk: marsz jeszcze się nie zaczął, a jest już nas prawie milion

Marsz jeszcze się nie zaczął, a jest już nas prawie milion. Pójdziemy Marszałkowską i wtedy dopiero Polska i Europa zobaczą, ilu nas dzisiaj jest. Niewyobrażalne tłumy - powiedział przewodniczący PO Donald Tusk do uczestników niedzielnego "Marszu Miliona Serc".

Jak podkreślił szef PO, "Marsz Miliona Serc" jeszcze "się nie zaczął, a jest już nas prawie milion". "Pójdziemy Marszałkowską i wtedy dopiero Polska i Europa zobaczą, ilu nas dzisiaj jest. Niewyobrażalne tłumy. Zaczniemy tu, z Ronda Dmowskiego. Wiem, że to jest Rondo Praw Kobiet, ale oficjalnie nazywa się Rondo Dmowskiego. To nie jest mój ulubiony bohater historyczny. On jest raczej autorem motta dla tych, którzy dzisiaj rządzą" - powiedział.

Dodał, że nie dziwi się, iż "dla Kaczyńskiego i PiS-u raczej Dmowski jest pozytywnym bohaterem". "On kiedyś powiedział, że inne narody zawsze święcą zwycięstwa, a nasz naród zawsze święci klęski. Jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby powiedzieć wszystkim w Polsce i na świecie: Polska jest stworzona do wygrywania. Polska zasługuje na więcej. Polska zasługuje na najwięcej. Jesteśmy wielkim narodem. Jesteśmy stworzeni, żeby wygrać. Mamy tę moc" - podkreślił Tusk.

Szef PO zwrócił uwagę, że uczestnicy marszu przejdą m.in. ul. Marszałkowską. "To jest dobry moment, żeby przyznać się, że zdecydowanie bardziej wolę marszałka Piłsudskiego. A on z kolei powiedział, że siła bez sprawiedliwości i wolności jest zwykłą przemocą i tyranią. Ale wolność i sprawiedliwość bez siły jest dziecinadą, gadulstwem (...), jeśli za nią nie stoją ludzie gotowi o nią walczyć. My spowodujemy, doprowadzimy do tego, że w Polsce wolność, sprawiedliwość, uczciwość nie będą bezsilne. Jesteście wszystkie i wszyscy rycerzami wolności, sprawiedliwości, uczciwości" - oświadczył lider PO.