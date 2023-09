D.Tusk: musimy zbudować mur na granicy z Białorusią, bo go nie ma

Musimy zbudować mur na granicy z Białorusią, bo go nie ma - mówił w środę lider PO Donald Tusk pytany, czy mur na granicy polsko-białoruskiej będzie zdemontowany, jeśli wybory wygra opozycja. Zdaniem Tuska, w referendum należy zadać pytanie: czy jesteś za przywróceniem kontroli na tej granicy.

Premier Mateusz Morawiecki na środowej konferencji prasowej odniósł się do wchodzącego właśnie do kin filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" oceniając, że jest on "przygotowaniem do demontażu muru, zapory na granicy". "Z tym filmem oni wychodzą za granicę - salony III RP popierające Platformę Obywatelską, wielu członków PO" - powiedział szef rządu.

Do wypowiedzi premiera nawiązali w środę dziennikarze podczas spotkania lidera PO Donald Tusk z mieszkańcami Kępna (woj. wielkopolskie), pytając go, czy mur na granicy z Białorusią zostanie zdemontowany, jeśli wybory wygra opozycja.

"Te zarzuty Morawieckiego i pytania w referendum, to jest jedno z najbardziej symbolicznych kłamstw PiS-u. Mur na granicy z Białorusią musimy zbudować, bo go nie ma, przecież to jest fikcja" - zauważył Tusk.

Zwrócił uwagę, że w Internecie są reklamy z krajów arabskich i afrykańskich, że można tanio kupić wizę, ponieważ "polski MSZ handluje wizami". Lider PO dodał, że w Internecie są także reklamy przemytników, którzy mówią, że granica polsko-białoruska jest fikcyjna, bo przez ten płot można przechodzić.

"Prawdziwe pytanie w referendum powinno brzmieć: czy jesteś za przywróceniem kontroli na granicy polsko-białoruskiej, czy jesteś za skuteczną kontrolą napływu migrantów do Polski, bo to co PiS zrobił, to jest zdrada podstawowych interesów i zasad bezpieczeństwa" - oświadczył.

"Te pytania musimy skonstruować uczciwie na nowo: kto jest za tym, żeby polskie terytorium i polskie granice były naprawdę strzeżone przez państwo, które nie handluje wizami, które nie jest skorumpowane i które dba o granice, o terytorium i o swoich obywateli" - powiedział Tusk.

15 października - w dniu wyborów parlamentarnych - odbędzie się referendum, w którym zostaną zadane pytania: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?", "czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?", "czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" oraz "czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".