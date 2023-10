D. Tusk na "Marszu Miliona Serc": Tu jest naród, tu jest Polska

Kiedy Polki i Polacy nagle chwytają się za ręce, przychodzi taki moment, że nagle miliony ludzi bez wiary w zwycięstwo zamieniają się w prawdziwą wspólnotę narodową. Spójrzcie wokół siebie, ja widzę bardzo dokładnie: tu jest naród, tu jest Polska - powiedział w niedzielę szef PO Donald Tusk podczas "Marszu Miliona Serc".

"Trzymacie dzisiaj w swoich dłoniach biało-czerwone sztandary, bo to my, bo to wy jesteście narodem polskim. Chcieli to splugawić, chcieli wam to zabrać, chcieli wyrwać wam z rąk biało-czerwone flagi, chcieli nas podzielić, chcieli doprowadzić do tego żeby coraz trudniej było nam mówić o wszystkich jako o wspólnocie" - mówił lider Platformy na stołecznym Rondzie "Radosława", gdzie zakończył się w niedzielę po południu marsz.

"I wy, i ja pamiętacie z własnego życia i z kart naszej historii, że kiedy Polki i Polacy nagle chwytają się za ręce, przychodzi taki moment, taka chwila, że nagle tysiące i miliony samotnych ludzi, pesymistycznie nastawionych, bez wiary w zwycięstwo nagle zamieniają się w prawdziwą wspólnotę narodową" - zaznaczył Tusk.

"Wtedy żadna władza nie ma żadnej szansy, jeśli krzywdzi, jeśli niszczy tę wspólnotę. Spójrzcie wokół siebie: ja widzę to z tych kilku metrów ponad waszymi głowami, widzę bardzo dokładnie: tu jest naród, tu jest Polska" - dodał.

"Pamiętam ten moment, kiedy w 1980 roku robotnicy w stoczni, zamęczeni robotą, beznadzieją komunizmu, jak ci ludzie chwycili się za ręce. Najpierw było ich kilkuset, później kilka tysięcy i z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień przystępowały do tego wielkiego strajku kolejne załogi. Kilka miesięcy później 10 milionów Polek i Polaków stało się uczestnikami tej wielkiej pierwszej Solidarności" - mówił szef Platformy.

"Niezależnie od historii, od poglądów, nagle w ciągu momentu wszyscy poczuliśmy się tą dumną wspólnotą. Od razu cały świat to zobaczył, Polska nie schodziła z ust polityków całych społeczeństw na świecie. Byliśmy bohaterem tamtego czasu" - wskazywał.

Tusk mówił również m.in. o tym, że aktywista, prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak razem z Polakami zbudowali "drugą falę solidarności, która była arcypolska i arcychrześcijańska".

"Wykrzykujemy te słowa "tu jest Polska" na wielu naszych spotkaniach, i nie dlatego że to jest jakiś slogan. My jesteśmy Polską" - zaznaczył Tusk.

Autor: Filip Ostrowski, Daria Kania, Marcin Chomiuk

fos/ dk/ mchom/ sdd/