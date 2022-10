D.Tusk: naprawa praworządności to także zadanie dla samorządu

Problemy z praworządnością w Polsce są wynikiem m.in. efektem działań części środowiska prawniczego, które dawało uzasadnione preteksty do ataków na sądy i prokuraturę - powiedział w Kluczborku Donald Tusk. Zdaniem lidera PO, tym problemem powinien zająć się m.in. samorząd zawodowy.

Jednym z tematów poruszanych podczas spotkania Donalda Tuska z mieszkańcami województwa opolskiego w Kluczborku były kwestie niezależności sędziów i prokuratorów od władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz partii politycznych. Zdaniem Tuska, atak Zjednoczonej Prawicy na system wymiaru sprawiedliwości był m.in. efektem działań części tego środowiska.

"Tak jak w każdym zawodzie, wśród sędziów i prokuratorów były i są zgniłe jabłka. (...) System pracy w sądach, ale i w prokuraturze wymaga naprawy. Tak naprawę PiS zdecydował się na uderzenie w cały system praworządności, ponieważ mieli dużo pretekstów; zrozumiałych i akceptowanych przez ludzi. Cały ten dramat z polską praworządnością ma miejsce, także dlatego, że niestety, tak wielu sędziów i prokuratorów dawało preteksty, żeby PiS mógł użyć tego jako politycznej broni" - powiedział Tusk.

W ocenie lidera PO, naprawą systemu powinien w dużej mierze zająć się samorząd zawodowy prawników.

"Nam się częściowo udało skłonić sędziów do poważnej rozmowy (…) Otwarcie powiedziałem, że to jest wasza rola, żeby mnie, siebie, wszystkich Polaków przekonać, że praworządność w Polsce i niezależność sądów od władzy nie oznacza powrotu do tych czasów, gdy to źle wyglądało. Tu nie ma po co się sprzeczać. To jest oczywiste" - podkreślił Tusk.

Polityk zapewnił, że nadal opowiada się za utrzymaniem całkowitej niezależności sądów i prokuratur od pozostałych sfer życia państwa. Zdaniem Tuska, po przejęciu władzy przez obecną opozycję, pracownikom wymiaru sprawiedliwości nie zabraknie pracy.

"Jeżeli naprawimy system praworządności, to oni będą mieli roboty choćby z materiałów NIK-u. Oni (PiS - red) przecież wystawili (Mariana - PAP) Banasia na prezesa NIK-u. To nie jest postać z moich snów. Ale to pan Banaś przygotował materiały na kilkadziesiąt procesów karnych, nie żadnych Trybunałów Stanu" - powiedział Tusk.