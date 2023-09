D. Tusk: nasza egzystencja będzie zagrożona, jeśli te "tajemnicze typy" dalej będą rządzić Polską

Nie mam żadnej wątpliwości, że jeśli te "tajemnicze typy" dalej miałyby rządzić Polską, to egzystencja nasza, przyszłych pokoleń i Polski jako państwa byłaby naprawdę zagrożona - powiedział w środę w Piotrkowie Trybunalskim lider PO Donald Tusk.

Szef PO na środowym spotkaniu z wyborcami nawiązał do poniedziałkowych informacji dziennika Deutsche Welle, według którego wśród 19 europejskich krajów, które opracowują system obrony powietrznej ESSI (European Sky Shield Initiative), brakuje Francji, Włoch i Polski.

Tusk powiedział w środę, że Polska jako jedyne państwo w regionie nie przystąpiło do europejskiej inicjatywy, o czym zdecydowało Prawo i Sprawiedliwość.

"Akurat po doświadczeniach z rakietą (szefa MON Mariusza) Błaszczaka, z granatnikiem (komendanta głównego Polski gen. insp. Jarosława) Szymczyka można by było sądzić, że przynajmniej tutaj wykażą instynkt, refleks i zdecydują się na to" - powiedział.

Przewodniczący PO ocenił, że Polska jest najbardziej narażonym na atak krajem w regionie i przypomniał, że były już ofiary "dwóch rakiet, które spadły". "To znaczy o dwóch wiemy" - dodał.

"Te zagadki i te tajemnice też będą domagały się wyjaśnienia, a później także odpowiedzialności tych ludzi, którzy narażają nas wszystkich. Na ten wielki dyskomfort że coś złego, nieuczciwego się dzieje. Że coś niebezpiecznego zaczyna się dziać wokół nas, nad nami" - powiedział.

Tusk zaznaczył, że pytania o te wydarzenia nie wynikają z ciekawości, a z wpływu na "życie nas wszystkich". Dodał, że to są pytania o egzystencję "naszą, naszych dzieci i wnuków".

"Ja nie mam żadnej wątpliwości, że jeśli te tajemnicze typy dalej miałyby polską rządzić to egzystencja nasza, przyszłych pokoleń i polski jako państwa byłaby na prawdę zagrożona" - ocenił.

Formuła European Sky Shield Initiative (ESSI) została zaproponowana przez Niemcy w 2022 r. W ramach ESSI mają zostać obniżone koszty wydatków obronnych dla poszczególnych krajów poprzez koordynację zamówień na systemy obrony powietrznej, takie jak amerykański system rakietowy Patriot; ESSI ma również na celu umożliwienie współpracy w zakresie szkoleń, napraw i logistyki między krajami będącymi stronami porozumienia.

W połowie września szef MON Mariusz Błaszczak wskazał, że KO zadeklarowała - w przypadku wygranych wyborów - dołączenie do programu europejskiej tarczy antyrakietowej. "Tarczy, która nie istnieje - w odróżnieniu od programów, które nie istnieją, istnieją wyrzutnie iLauncher osadzone na polskich Jelczach, z polskimi radarami i polskim systemem zarządzania polem walki. (...) Budujemy polski system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, we współpracy z partnerami" - stwierdził wówczas Błaszczak.

System "mała Narew" to rozwiązanie pomostowe przed wprowadzeniem "pełnowymiarowego" systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu NAREW. Umowy dotyczące zakupu sprzętu wchodzącego w skład tego systemu Błaszczak podpisał w na początku września podczas targów MSPO w Kielcach. W ramach tych umów przewidziano dostarczenie dla polskiego wojska ponad tysiąca rakiet CAMM-ER (produkcji brytyjskiej) oraz w ramach drugiej - 138 wyrzutni rakiet dostosowanych do współpracy z IBCS. Zakontraktowany został również transfer technologii zapewniający produkcję w Polsce zarówno pocisków rakietowych, jak i wyrzutni oraz pakiet szkoleniowy i logistyczny. Umowy przewidują dostawy przedmiotowych elementów zestawów bateryjnych NAREW od 2027 do 2035 roku.