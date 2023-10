D. Tusk: nie dziwię się, że Morawiecki wetuje propozycje skutecznej walki z handlem ludźmi

Nie dziwię się, że premier Mateusz Morawiecki wetuje propozycje, które mają uczynić walkę z handlem ludźmi i ich przemytem naprawdę skuteczną. W końcu stoi na czele rządu, który przejdzie jako organizator największego przerzutu migrantów - powiedział w sobotę lider PO Donald Tusk.

W piątek, w hiszpańskiej Grenadzie, premier Morawiecki wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej, którego jednym z tematów były proponowane rozwiązania dot. migracji na teren Unii Europejskiej. Dzień wcześniej, również w Grenadzie, szef polskiego rządu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

"Podjąłem decyzję o zawetowaniu części dot. migracji; nie ma tego zapisu w konkluzji szczytu" - przekazywał premier Mateusz Morawiecki po nieformalnym posiedzeniu RE w Grenadzie. Dodał, że przedstawił 5-punktowy plan walki z nielegalną imigracją poprzez m.in silną ochronę granic zewnętrznych.

Tusk mówił w sobotę w Płocku, że premier Mateusz Morawiecki "postanowił zawetować przepisy, które UE chce wprowadzić i te przepisy dotyczą partnerstwa Unii z krajami pochodzenia migrantów, czyli tego partnerstwa, które ma pomóc zatrzymać ludzi, którzy chcą wyjeżdżać z krajów pochodzenia, żeby oni w tych krajach jednak mieli powód zostać". "Premier Morawiecki zawetował propozycję, która dotyczy ochrony granic UE, w tym ochrony granic Polski. I mówimy tu także o miliardach złotych, które miałyby służyć ochronie polskiej, tak jak i każdej innej europejskiej granicy" - kontynuował lider PO.

"UE chciała także przyjąć przepisy, które ułatwią walkę z handlem ludźmi i ich przemytem. Tu akurat się nie dziwię, że Mateusz Morawiecki wetuje te propozycje, które mają uczynić walkę z handlem ludźmi i ich przemytem naprawdę skuteczną. W końcu stoi na czele rządu, który przejdzie do historii jako rząd - organizator największego przerzutu migrantów, legalnych i nielegalnych, w historii naszego kraju" - ocenił Tusk.

Według niego premier "zawetował też propozycję, aby Europa mogła skuteczniej walczyć z migracją, jako zagrożeniem hybrydowym". "Brzmi tajemniczo, ale mówiąc krótko, Europa chce stanowczo przeciwdziałać takim praktykom, jakie stosują Putin, czy Łukaszenko, czyli prowokowanie migracji, by uczynić z niej narzędzie wojny hybrydowej z UE, Zachodem i Polską. Nie dziwię się, że Morawiecki i to zawetował, skoro minister z jego rządu, do niedawna minister spraw zagranicznych, pan Czaputowicz, powiedział publicznie, że rząd PiS celowo wpuszcza migrantów, także tych nielegalnych i z nadzieją patrzy, jak ci migranci idą dalej na Zachód" - mówił przewodniczący PO.

"Jak ludzie w Europie tego słuchają to zastanawiają się, jaka jest różnica między polityką agresywnej organizacji migracji Putina, Łukaszenki, Kaczyńskiego i Morawieckiego. Jak to jest możliwe, że państwo UE, którego rząd codziennie od rana do wieczora grzmi na temat migrantów, używając do tego najczęściej narracji brutalnej, czasami rasistowskiej, budzącej bardzo negatywne emocje i pogardę do ludzi, że ten rząd bawi się równocześnie w przemyt, przerzucanie, szmuglowanie dziesiątek tysięcy ludzi z Afryki i Azji i zaciera ręce z satysfakcją, że być może dziesiątki, czy setki tysięcy migrantów też przedostanie się do Europy i inni też będą mieli kłopot" - podkreślił Tusk.

Jak dodał omawiany podczas szczytu był także "projekt mający umożliwić intensyfikację powrotów" nielegalnych migrantów do kraju pochodzenia. "To także zawetował" - zaznaczył.

Dlatego - jak ocenił przewodniczący PO - "Mateusz Morawiecki w jakimś sensie jest bardzo konsekwentny wetując te próby Europy, aby skutecznie walczyć z migracją".

"Zobaczcie, jaki to jest bardzo cyniczny i perfidny mechanizm polityczny. (...) To jest nie do wybaczenia" - podsumował Tusk odnosząc się do polityki PiS w sprawach migrantów.

Dodał, że głosowanie 15 października będzie też dotyczyło tego, aby Polska miała rząd, który "prowadzi rozsądną, bezpieczną dla nas, a równocześnie humanitarną i ludzką politykę migracyjną, żeby uchronić Polki i Polaków od zagrożeń wynikających z niekontrolowanej migracji, ale też uchronić nasze umysły i serca od tej zarazy rasizmu i pogardy do innego człowieka".