D.Tusk: niektóre decyzje PiS-u układają się w logiczny ciąg, którego finałem będzie wyprowadzenie Polski z UE

Niektóre decyzje Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u, szczególnie te podjęte w ostatnich tygodniach, układają się już w bardzo logiczny ciąg, którego finałem będzie wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej - ocenił lider Platformy Obywatelskiej w piątek w TVN24.

Zdaniem Tuska, "niektóre decyzje, szczególnie w ostatnich tygodniach Kaczyńskiego i PiS-u, układają się już w bardzo logiczny ciąg, którego finałem będzie wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej". "Więc te wybory są również o obecność Polski w Unii" - dodał.

Według szefa PO "ludzie nie są w stanie uwierzyć, że Kaczyński i PiS mogli doprowadzić do czegoś takiego, swoimi antyeuropejskimi decyzjami, jeśli chodzi o pieniądze z KPO, o Fundusz Spójności, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji".

"Przecież my Polacy się do tego dokładaliśmy, my płacimy składki, Polska jest częścią Unii, która zaciągnęła wielkie kredyty na KPO. PiS zablokował KPO, w Polsce nie ma tych pieniędzy, zagrożone są inne fundusze ze względu na łamanie prawa europejskiego i głupią wojnę PiSu z Brukselą, więc zagrożone są wszelkie pieniądze europejskie, do których my się dokładamy" - tłumaczył lider PO.

Jak dodał, "Kaczyński doprowadził do tego, że to polski podatnik finansuje dzisiaj Niemców, Francuzów i Włochów, bo oni te pieniądze wzięli, wydają, a my się do tego tylko dorzuciliśmy". W ocenie Tuska, "to potrójna zbrodnia: my nie mamy tych pieniędzy więc Polska na tym dużo traci, po drugie te pieniądze, których nie mamy będziemy musieli oddawać dodatkowo, a po trzecie to jest ewidentny krok w stronę wyjścia z Unii Europejskiej".

Zdaniem szefa Platformy, "jedną z kluczowych spraw jest utrzymanie i wzmocnienie Polski w Unii Europejskiej". "Od mojego pierwszego spotkania z Lechem Wałęsą, od 1979 roku, to marzenie o Polsce, która jest taka jak Zachód, czyli wolna, ze standardami, niezależna od Rosji, to marzenie się ucieleśniło, kiedy weszliśmy do NATO i do Unii Europejskiej" - powiedział.

Donald Tusk podkreślił, że "z uporem maniaka wraca do problemu prawdy w życiu publicznym". "Dzisiaj jeszcze liderzy PiS-u z satysfakcją i dumą mówili, że nie tylko będą z taką agresją i kłamstwem niewiarygodnym każdego dnia od rana do wieczora prowadzić kampanię, ale że oni to jeszcze wzmocnią, że ich nie interesuje debata ze mną". "Ich interesuje, ile mogą wylać nieczystości na swojego głównego oponenta, korzystając z tego, że mają wszystkie państwowe media w ręku" - dodał.

Tusk pytany był również o program PO. "Ludzie reagują niezwykle żywiołowo, kiedy mówimy, że in vitro będzie w pełni legalną i finansowaną przez państwo procedurą" - powiedział. Bo, jak dodał, "w in vitro są i nadzieje, i marzenia, i rozpacz ludzi, którzy nie mogą mieć dzieci, i gigantyczne koszta, zadłużanie się rodzin". "Ale mieści się też zupełnie inna filozofia władzy: my nie chcemy zakazywać, ani nikogo do niczego zmuszać, a otwierać możliwości i dawać przestrzeń" - podkreślił polityk.

Mówił też o propozycjach Platformy dla przedsiębiorców. "ZUS będzie płacił chorobowe od pierwszego dnia" - zapowiedział. Wymienił też "niższy podatek oraz miesiąc wolny od składek".