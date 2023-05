D.Tusk o bezpieczeństwie kraju: mamy do czynienia z dramatyczną niekompetencją i gorszącym konfliktem

Mamy do czynienia z dramatyczną niekompetencją i gorszącym konfliktem – ocenił w poniedziałek lider PO Donald Tusk odnosząc się do ostatnich incydentów związanych z bezpieczeństwem kraju, w tym sprawy pocisku, która spadł w grudniu ub. roku koło Bydgoszczy.

"W takich sprawach tak szybko przyzwyczajamy się do rzeczy, które powinny wywracać świat do góry nogami i obalać każdą władzę" - powiedział Tusk odpowiadając podczas poniedziałkowego spotkania z wyborcami w Krakowie, na pytanie o kwestie dotyczące bezpieczeństwa kraju i obronności.

Lider Platformy ocenił, że incydent pod Bydgoszczą jest szczególnie niebezpieczny w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.

"Oni dzisiaj mówią, że jeden drugiego nie powiadomił, minister mówi, że nic nie wiedział, szef sztabu mówi, że mu wszystko powiedział, prezydent powiedział, że nic nie wiedział, bo ten mu nie powiedział, ale że jest zupełnie niewinny, ten co wiedział" - mówił Tusk.

Stwierdził, że rządzący "nie wiedzieli gdzie i co spada, nie wiedzieli, w co ta rakieta jest uzbrojona".

"My te prawdziwe dowody znajdziemy po wyborach, ale przecież dzisiaj poszlaki wskazują bardzo jednoznacznie - oni zaniechali szukania rakiety, nie poinformowali opinii publicznej o zagrożeniu, bo im to do propagandy nie pasowało, bo dzień wcześniej generał Szymczyk (chodzi o komendanta głównego Policji gen. insp.Jarosława Szymczyka) strzelał z granatnika więc uznali, że tego już będzie za dużo" - powiedział lider PO.

Według niego "przykryciu kwestii (szefa MON, Mariusza) Błaszczaka i rakiety" miała służyć weekendowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. "Zrobili szybko zlot, myśleli że propagandą (szefa PiS, Jarosława) Kaczyńskiego przykryją kwestie Błaszczaka i rakiety, ale ile minęło i nagle okazało się, że balon wleciał białoruski, prawdopodobnie szpiegowski" - mówił Tusk, przywołując ponadto incydent z dronem, który zakłócił lądowanie samolotu na Okęciu.

"Zagrożone było bezpośrednio życie pasażerów dwóch samolotów - też nikt tego nie zauważył oprócz pilota, któremu to śmignęło przed oczyma" - dodał Tusk.

W jego ocenie rząd PiS w obliczu wojny na Ukrainie i niestabilnej sytuacji politycznej na świecie "skłócił nas ze wszystkimi partnerami w Zachodniej Europie". "Oni odpowiadają za wojsko, za wojnę, za bezpieczeństwo. To naprawdę, powiedziałbym, że jest czego się bać, ale ja uważam, że wniosek jest wręcz przeciwny - nie możemy się bać, tylko trzeba naprawdę zrobić wszystko, żeby z powodów fundamentalnych odsunąć ich od władzy" - apelował lider PO do zebranych.

Prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski, który towarzyszył Tuskowi podczas krakowskiego spotkania podkreślił, że sprawa bezpieczeństwa i obronności "to tematy, które powinny być poza sporem politycznym".

"Problem polega na tym, że nie da się nie reagować na to, co się działo przez pierwsze lata rządów PiS. To, że dzisiaj na potęgę minister jeden i drugi kupuje sprzęt - bardzo dobrze, bo ten sprzęt jest potrzebny do odstraszania. Natomiast ja przypominam co się działo, jak ministrem obrony był niejaki (Antoni) Macierewicz" - mówił Trzaskowski.

Według niego w sprawie tego, że "trzeba się dozbroić, że Polska musi być silna w 100 procentach się zgadzamy". "Ale PiS próbował to rozgrywać politycznie od samego początku, mimo że pierwsze lata kompletnie zmarnował jeżeli chodzi o wzmacnianie Polski" - powiedział Trzaskowski.