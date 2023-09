D. Tusk o Kindze Gajewskiej: Wyjaśnienia policji, że nie wiedzieli, że mają do czynienia z posłanką są "kłamliwe"

Wyjaśnienia policji, że nie wiedzieli, że mają do czynienia z posłanką są "kłamliwe". Ten obraz to dla mnie źródło niepokoju i żalu, co oni zrobili z Polską - mówił lider PO Donald Tusk, podczas spotkania z wyborcami w Pile odnosząc się do interwencji policji wobec Kingi Gajewskiej.

Donald Tusk podczas spotkania z wyborcami w Pile (Wielkopolska) wspomniał o wydarzeniu, które miało miejsce we wtorek w Otwocku podczas spotkania wyborczego premiera Mateusza Morawieckiego. Funkcjonariusze interweniowali wobec posłanki KO Kingi Gajewskiej.

Jak mówił szef PO, w ostatnich dniach zobaczyliśmy policjantów "wykręcających ręce" posłance Gajewskiej, "wrzucaną brutalnie do suki". Jak ocenił, wyjaśnienia policji, że nie wiedzieli, że mają do czynienia z posłanką są "kłamliwe".

"Ten obraz to jest dla mnie źródło najwyższego niepokoju i głębokiego żalu, co oni zrobili z Polską. Ale ten obraz jest też dla mnie źródłem nadziei, bo zobaczyłem bardzo dzielną Polkę, matkę trójki dzieci, posłankę odważną jedną z najodważniejszych, która nigdy nie wymięknie, bo ją znamy i z której Polki - szczególnie mamy - są naprawdę dumne" - powiedział Tusk.

"Kinga na twoje ręce składam najniższe ukłony wszystkim polskim kobietom, szczególnie tym, które odważnie od 8 lat protestują na ulicach" - podkreślił Tusk.

Kinga Gajewska, która była obecna na spotkaniu w Pile powiedziała: "Chylę nisko czoła wszystkim kobietom, które od lat protestują na ulicach. Ten rząd pogonią kobiety". 15 października prawda zwycięży nad kłamstwem - oświadczyła.

We wtorek w Otwocku odbywało się spotkanie wyborcze premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami. Funkcjonariusze interweniowali wobec posłanki KO Kingi Gajewskiej; na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, widać, jak posłanka KO jest wprowadzana do policyjnego auta. Zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Warszawie o popełnieniu przestępstwa w związku z interwencją policji wobec posłanki.

Stołeczna policja oświadczyła, że funkcjonariusze interweniujący wobec posłanki KO, nie mieli świadomości, że mają do czynienia z parlamentarzystką. "Policjanci, podejmując interwencję w Otwocku, wobec jednej z osób nie mieli świadomości, że mają do czynienia z panią poseł. Niezwłocznie po okazaniu legitymacji poselskiej czynności legitymowania zaprzestano" - podkreśliła Komenda Stołeczna Policji w mediach społecznościowych.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński, odnosząc się do interwencji, mówił w środę w radiu Zet, że policja działa w granicach prawa, w oparciu o przepisy prawa. "Tak było w mojej opinii, w tym przypadku. Na ten moment nie widzę podstaw do tego, aby wyciągać konsekwencji wobec policjantów" - podkreślił Kamiński.

