D.Tusk o wyniku wyborów we Włoszech: mam nadzieję, że polityka europejska wobec Ukrainy i Rosji nie dozna uszczerbku

Mam nadzieję, że linia polityki europejskiej wobec Ukrainy i Rosji nie dozna uszczerbku i że Włosi będą lojalnymi wciąż partnerami UE i NATO w tej kwestii - powiedział, komentując wynik wyborów we Włoszech, lider PO Donald Tusk. Dodał, że Giorgia Meloni ostatnio zrezygnowała z antyeuropejskiej retoryki.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W weekend we Włoszech odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne, ogłoszone po upadku technicznego rządu Mario Draghiego w lipcu. Jak wskazują cząstkowe wyniki, wygrał je blok złożony z partii Fratelli d'Italia pod wodzą Giorgii Meloni (ok. 24-25 proc. głosów), Forza Italia Silvio Berlusconiego oraz Ligi Matteo Salviniego (po ok. 8-9 proc. głosów). 15-16 proc. głosów zdobył centrowo-populistyczny Ruch 5 Gwiazd Giuseppe Contego, a ok 21-22 proc. blok centrolewicowy, w którym prym wiedzie Partia Demokratyczna pod wodzą Enrico Letty.

Lider PO był pytany w poniedziałek przez dziennikarzy w Senacie o ocenę wyniku tych wyborów w kontekście wsparcia dla Ukrainy oraz szeregu wypowiedzi Meloni ocenianych jako antyeuropejskie.

Tusk podkreślił, że widzi po wypowiedziach komentatorów, że nie pamiętają oni o tym, jak zachowywał się w tej sprawie lider Ruchu Pięciu Gwiazd Giuseppe Conte, który był zdecydowanie przeciwny udzielaniu - jak mówił lider PO - jakiejkolwiek pomocy Ukrainie.

"Paradoksalnie ta zmiana może wcale nie będzie musiała oznaczać (że Włochy będą teraz przeciwne dalszej pomocy Ukrainie) - ja mam taką nadzieję, to nie jest pewność, ale nadzieja - że przynajmniej polityka europejska wobec Ukrainy i Rosji nie dozna uszczerbku, ta dotychczasowa linia, i że Włoszki i Włosi będą lojalnymi wciąż partnerami UE i NATO w tej kwestii" - powiedział Tusk.

Zauważył, powołując się na analizy miedzy innymi w Financial Times, że Meloni w ostatnich tygodniach zrezygnowała z antyeuropejskiej retoryki. Według Tuska "jeszcze dwa lata temu uszy puchły od takiej radykalnej i antyeuropejskiej retoryki". "Cóż, przed wyborami można było usłyszeć jednoznacznie proeuropejskie deklaracje" - stwierdził polityk PO.

"To nie jest rzadkie zjawisko, że politycy radykalni, gdy czeka ich prawdopodobna odpowiedzialność za władzę, zaczynają lekko szukać - jeśli nie środka - to zbliżenia do środka. Ale oczywiście moim zdaniem problem w dłuższej perspektywie istnieje" - dodał lider Platformy Obywatelskiej.

Meloni prawdopodobnie zostanie pierwszą kobietą na stanowisku szefa włoskiego rządu. Jej prawicowe ugrupowania Bracia Włosi było jedynym dużym ugrupowaniem parlamentarnym, które było w opozycji do rządu zgody narodowej, powołanego przez Mario Draghiego.

W trakcie kampanii, w wywiadzie dla Reutera Meloni oświadczyła, że chce bronić narodowych interesów, zmienić stanowisko Rzymu wobec Komisji Europejskiej. "Ale to nie znaczy, że chcemy zniszczyć Unię, że chcemy z niej wyjść, że chcemy zrobić coś szalonego" - wyjaśniła.

Do nowego włoskiego rządu wejdzie zapewne także lider Ligi Matteo Salvini, który wypowiadał się przeciwko sankcjom na Rosję, twierdząc, że "nie działają" i przynoszą szkodę włoskim obywatelom i firmom.

Pod koniec sierpnia podczas debaty na zjeździe katolickiego ruchu Komunia i Wyzwolenie w Rimini Salvini mówił: "Nadwyżka handlowa Rosji wynosi 70 miliardów dolarów. Po raz pierwszy w historii (kraj) objęty sankcjami zarabia. Proszę o ocenę przydatności tego narzędzia. Jeśli działa dobrze, kontynuujmy je, ale jeśli jest odwrotnie, jest ryzyko, że potrwa to 10 lat. Narzędzie, które miało zniechęcić Putina do ataku, sprzyja jego gospodarce".

Takiemu stanowisku przeciwni byli sojusznicy Ligi - zarówno Bracia Włosi, jak i Forza Italia. Giorgia Meloni wykluczyła możliwość rewizji stanowiska wobec sankcji. Jak stwierdziła, zagrożona może być przez to wiarygodność Włoch na arenie międzynarodowej. Oceniła, że "sankcje są w tej fazie najbardziej skutecznym narzędziem".

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.