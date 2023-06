D. Tusk: Od wyborów będzie zależało, czy będzie wielka Polska czy mała Rosja Kaczyńskiego

Wybory będą decydowały o tym, czy będzie "wielka Polska czy mała Rosja Kaczyńskiego" - mówił w sobotę we Wrocławiu lider PO Donald Tusk. "To będzie jedyne prawdziwe referendum" - dodał, nawiązując do planów PiS o referendum ws. relokacji migrantów.

Odnosząc się do tej inicjatywy powiedział, że Jarosław Kaczyński "powtarza ciągle słowa o referendum, mimo że zbudował tu model putinowski".

"Ta wojna, która toczy się dzisiaj między Ukrainą a Rosją, i od wczoraj także w samej Rosji, ta konfrontacja zachodniej cywilizacji, bo przecież Ukraina wybrała Zachód (...), to jest także wojna, która odbywa się w każdym miejscu - w każdym z nas, w naszych sercach, umysłach, naszych zakładach pracy, mediach" - mówił Tusk na zakończenie spotkania w stolicy Dolnego Śląska.

"My tę wojnę o wolność i prawdę prowadzimy też tu. Więc to referendum, o którym mówi Kaczyński, to jedyne prawdziwe referendum, to będzie referendum w dniu wyborów i od tego referendum będzie zależało czy tu - nad Odrą, nad Wisłą - będzie wielka Polska czy mała Rosja Kaczyńskiego" - oświadczył Tusk.

Jak podkreślił, zwycięstwo wyborcze opozycji potrzebne jest "milionom Polek i Polaków". "My, miliony uczciwych Polek i Polaków naprawdę postawimy znowu +z głowy na nogi+ tę naszą rzeczywistość, odnowimy naszą ziemię, odnowimy Polskę. Jest tylko jeden warunek: żeby odsunąć definitywnie od władzy tych, którzy tę naszą rzeczywistość splugawili" - powiedział lider PO.

"Od górnika dołowego po maklera giełdowego, od nauczycielki po leśnika, wszyscy w Polsce, którzy chcą ciężko i uczciwie pracować i chcą żeby kompetencje decydowały o awansie i ambicje, aspiracje a nie kumoterstwo, nie złodziejstwo i nie kłamstwo" - mówił Tusk, kończąc swoje wystąpienie na wiecu.