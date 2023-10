D.Tusk: oni staną na głowie, będą chcieli wykorzystać najmniejszy pretekst, żeby unieważnić efekt demokratycznych wyborów

Oni staną na głowie, będą chcieli wykorzystać najmniejszy pretekst, żeby unieważnić efekt demokratycznych wyborów; jest rzeczą bardzo ważną, żeby ich pokonać - mówił w czwartek w Rzeszowie lider PO Donald Tusk. Zaapelował też do wyborców Trzeciej Drogi i Lewicy, by poszli na wybory.

Tusk podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami Rzeszowa podkreślił że w nadchodzących wyborach parlamentarnych "wszystko będzie ważyło się do ostatniej chwili". Szef PO zaapelował też, żeby wszyscy, którzy mają dość "korupcji, kłamstwa, niekompetencji, kolesiostwa, pogardy i lekceważenia praw obywatelskich" poszli na wybory.

"Pamiętajcie, że w polskiej rzeczywistości i ordynacja wyborcza, ale też fakt, że mamy prezydenta (Andrzeja) Dudę i wiemy, jak bardzo kurczowo będą trzymali się władzy. Oni staną na głowie, będą chcieli wykorzystać najmniejszy pretekst, żeby unieważnić efekt demokratycznych wyborów. Jest rzeczą bardzo ważną, żeby ich w tych wyborach pokonać" - mówił Tusk.

Zwracając się z apelem do wyborców Trzeciej Drogi powiedział, by głosowali na swoich kandydatów i nie wahali się ani chwili. "To bardzo ważne żebyście wierzyli w sukces swoich komitetów" - powiedział szef PO.

Zwracając się do wyborców Nowej Lewicy podkreślił, by nie dali sobie wmówić, że ich głosowanie nie ma sensu. "Idźcie wszyscy głosować na tych, do których macie zaufanie" - zaznaczył Tusk. Dodał, że wszyscy, którzy zastanawiają się na kogo zagłosować, żeby skutecznie odsunąć PiS od władzy powinni zagłosować na KO.

W ocenie szefa PO na Podkarpaciu "ludzie bardzo szybko doświadczyli tego, co znaczy zostawić swój naród samemu sobie". Wtedy, kiedy jest wielkie wyzwanie, jaki był wybuch wojny - napaść Rosji na Ukrainę to przecież tu, na Podkarpaciu pierwsi zobaczyliście do jak wielkich rzeczy zdolni są zwykli ludzie i jak małą, albo tchórzliwą, niezdolną do podjęcia realnego działania jest ta władza" - mówił Tusk.

"Zostawili was samych także z tym wielkim zadaniem, wielka solidarnością, która rodzi też wielkie ciężary. Zostaliście z tym wszystkim przez długi czas sami, bo ta władza jeśli o kimś lub o czymś potrafi myśleć od rana do wieczora, to o sobie i swoich pieniądzach" - ocenił.

"Panie Kaczyński, panie Morawiecki. Wy macie miliardy, ale my mamy miliony. Wy macie miliardy pieniędzy z tych spółek, z ośmiu lat władzy. My mamy miliony serc. Nie miejcie żadnej wątpliwości co jest silniejsze" - powiedział Donald Tusk.