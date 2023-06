D. Tusk: Panie Kaczyński, jesienią odbędzie się referendum. To będzie referendum "albo my, albo wy"

Mamy kieszonkowego dyktatorka z Żoliborza, który powiedział, że nigdy o nic do nikogo się nie zwróci, w związku z tym chce zrobić referendum ws. relokacji migrantów. Panie Kaczyński, jesienią odbędzie się referendum. To będzie referendum: albo my, albo wy - mówił w piątek w Poznaniu lider PO Donald Tusk.

Tusk poruszył temat referendum ws. relokacji migrantów w UE, które zapowiedział w czwartek w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Spojrzałem tak na prezesa i widzę, że - przepraszam za to sformułowanie, ale i tak jestem delikatny przecież - że prezes naprawdę ma pełne gacie. On ma gacie pełne referendum" - powiedział Tusk na wiecu w Poznaniu.

Mówił także, że referendum ws. migrantów to próba ucieczki, wymazania za ekranów telewizorów, z czołówek gazet, z internetu - codziennych informacji o tym, ile ukradli, kto umarł z ich powodu, jaka jest drożyzna w sklepach, jakim kłamstwem zalewają Polskę, dlatego rządzący wymyślają tego typu figury. "Czy wiecie, że w ubiegłym roku, tylko w ciągu jednego roku, rząd Kaczyńskiego i Morawieckiego wpuścił czy sprowadził do Polski z krajów, o których potocznie mówi się, że są to kraje muzułmańskie, ponad 135 tysięcy obcokrajowców? W roku, w którym oddaliśmy władzę, to było trzy tysiące. Czy wy wyobrażacie sobie tę skalę? - pytał zebranych Tusk.

Podkreślał, że "nikt w historii nie sprowadził tylu obcokrajowców do Polski, i nikt w historii Polski nie starał się wlać tyle nienawiści i pogardy do obcokrajowców, jak rządzący PiS". "Nasze rządy polegały na tym, że my staraliśmy się prowadzić bardzo umiarkowaną, kontrolowaną, odpowiedzialną politykę migracyjną. (...) A równocześnie byliśmy wierni oczywistej zasadzie, że każdy człowiek niezależnie od koloru skóry, wyznania, miejsca urodzenia, zasługuje na ten sam szacunek i respekt" - mówił.

"Kaczyński mówi o referendum i wypowiada kolejną wojnę Unii Europejskiej z tego powodu, że w Unii Europejskiej powstał pomysł takiej solidarności, żeby państwa sobie pomagały wtedy, kiedy następuje kryzys migracyjny (...) Dzisiaj na przykład Czesi dobrze wiedzą, jak w Europie postępować, żeby nikt im niczego nie musiał narzucać" - powiedział lider PO.

"To, co mówi Kaczyński o tym przymusie europejskim, jest z gruntu nieprawdziwe. Wiecie, że wystarczy zwrócić się z informacją o tym, że my mamy dzisiaj bardzo dużą grupę uchodźców z Ukrainy i nie będziemy ponosili żadnych ciężarów, tylko wręcz przeciwnie, otrzymalibyśmy daleko idącą pomoc, wystarczy to powiedzieć. Problem polega na tym, że my dzisiaj mamy tego kieszonkowego dyktatorka z Żoliborza, który powiedział, że nigdy o nic się nie zwróci do nikogo, w związku z tym chce zrobić referendum, z którego nic nie będzie wynikało" - kontynuował.

"Panie Kaczyński, jesienią odbędzie się referendum. I to będzie referendum - to już trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie - to będzie referendum +albo my, albo wy+" - stwierdził Tusk.

W czwartek Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takich praktyk Unii Europejskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w Sejmie, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi być przedmiotem referendum.