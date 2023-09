D.Tusk: podniesiemy kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł to konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni; oznacza to, że każdy emeryt z emeryturą do 5 tys. zł nie będzie już płacił podatku dochodowego - powiedział w sobotę szef PO Donald Tusk przedstawiając program wyborczy tej partii.

W południe w Tarnowie rozpoczęła się konwencja Koalicji Obywatelskiej "100 konkretów na 100 dni", podczas której przedstawiane są najważniejsze kwestie, którymi miałby się zająć nowy rząd pod przewodnictwem szefa PO Donalda Tuska.

"Te 100 konkretów doprowadzi do tego, że ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu. (...) Mówimy tu o kwocie wolnej do podatku podniesionej do 60 tys. zł. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni oznacza, że w Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tys. zł nie będzie już płacił podatku dochodowego, a ci którzy mają emerytury wyższe zapłacą ten podatek, ale w o wiele mniejszej skali, wyraźnie niższy" - ogłosił Tusk

Jak podkreślił, "każdy pracujący, który zarabia do 6 tys. zł nie będzie już płacił podatku dochodowego". "A ten, kto zarabia powyżej 6 tys. zł będzie płacił wyraźnie niższy niż dzisiaj podatek od dochodów" - zadeklarował lider PO.

Tusk zapowiedział też, że jego rząd w ciągu pierwszych 100 dni wprowadzi przepis zgodnie, z którym za zwolnienie chorobowe od pierwszego dnia choroby pracownika zapłaci ZUS, a nie przedsiębiorca. "W ciągu pierwszych 100 dni wprowadzimy przepisy, które dadzą tak upragnione prawo do urlopu dla drobnego przedsiębiorcy czy samozatrudnionego. Kto prowadzi drobną firmą też ma prawo do kilku tygodni wypoczynku" - powiedział szef PO.

Zapowiedział też wprowadzenie podatku kasowego. "Zapłacicie podatek dopiero wtedy, kiedy faktura będzie zapłacona" - podkreślił Tusk.