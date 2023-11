D.Tusk: prezydent wie, że można jeszcze grać na czas, ale to nic nie zmienia

Prezydent Andrzej Duda wie, że można jeszcze grać na czas, ale to nic nie zmienia - powiedział w poniedziałek lider PO Donald Tusk. Oni mogą jeszcze coś ukraść, czas jest im potrzebny, ale obserwujemy to dokładnie i staramy się dać im do zrozumienia, że to, co robią, nie będzie bezkarne - dodał.

Donald Tusk przyjechał w poniedziałek do Wrocławia, żeby spotkać się z mieszkańcami Jagodna, gdzie 15 października wyborcy do późnej nocy czekali w kolejkach do lokali wyborczych.

Podczas spotkania lider PO podkreślał, że koalicja jest już dopięta. Mówił, że wszystkie partie, które pracują nad umową koalicyjną, od początku deklarowały, że chcą przywrócenia praworządności oraz "wielkiego powrotu Polski do Unii Europejskiej".

Tusk przypomniał też swoją wizytę w Brukseli, którą odbył po wyborach. "Tak, będą fundusze europejskie. Mam nadzieję, niezależnie od tego, jaka będzie dzisiaj decyzja, tzn. decyzja to słowo na wyrost, co tam powie pan prezydent. On nie tylko usłyszy to dzięki wam dzisiaj stąd, te słowa, ale przecież tak naprawdę pan prezydent też dobrze to wie, że można grać jeszcze na czas" - mówił Tusk.

"Szkoda tego czasu. Szkoda dla Polski tego czasu. Oni mogą jeszcze coś ukraść. Ten czas jest im potrzebny, my to obserwujemy bardzo dokładnie. Monitorujemy to bardzo szczegółowo. Staramy się też dać im wyraźnie do zrozumienia, że to nie będzie bezkarne, co robią w tych ostatnich dniach, że wiele z tych decyzji, które podjęli w ostatnim czasie będą legalnie do cofnięcia" - mówił.

"I nawet jeśli będą razem, jeśli pan prezydent zdecyduje się ich chronić i dalej będzie grał na czas, to to nic nie zmienia. Wyście wygrali te wybory(...) i to wy wskażecie tych, którzy przez najbliższe lata będą rządzić w Polsce, a mandatem tych ludzi będzie wasza wola, wasza kartka, ta długa kolejka w Jagodnie do trzeciej nad ranem" - powiedział.

"To jest nasza siła, to jest nasza gwarancja. I to, że te wybory tak wyglądały, to też niezwykle sprzyja atmosferze rozmów koalicyjnych" - powiedział.