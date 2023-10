D. Tusk przedstawia wyniki wewnętrznego sondażu: "doszliśmy" naszego głównego konkurenta

Rzetelny sondaż pokazuje, że "doszliśmy" naszego głównego konkurenta; dzisiaj PiS i Koalicja Obywatelska ma mniej więcej 33-34 procent. Czułem, że tak będzie - mówił w czwartek w Rzeszowie lider PO Donald Tusk o wynikach wewnętrznego sondażu KO przeprowadzonego po niedzielnym "Marszu Miliona Serc".

Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Rzeszowa (woj. podkarpackie) mówił o wynikach wewnętrznego sondażu KO, które przeprowadzono po niedzielnym "Marszu Miliona Serc".

Wyniki tego badania lider PO opublikował też na serwisie X (dawniej Twitter). "Na ostatniej prostej. Mamy ich! Badanie na próbie 1500 po Marszu: PiS 34,3; KO 33,6; Lewica 11,3; Konfederacja 8,8; Trzecia Droga 8,6" - napisał lider Platformy.

"To jest rzecz charakterystyczna, że czujemy w ilu miejscach w Polsce mamy już przewagę, że jest już nas coraz więcej" - mówił w Rzeszowie szef PO.

"Jak jechałem do was dostałem meldunek z pracowni, która przygotowuje nas do tych wyborów i bada bardzo rzetelnie 1500 osób, każdego dnia po 500 osób i powstaje z tego możliwie rzetelny sondaż. I nawet on pokazuje, że +doszliśmy+ naszego głównego konkurenta. Dzisiaj PiS i Koalicja Obywatelska to jest mniej więcej 33-34 proc. Czułem, że tak będzie" - podkreślił.

"W tej chwili, kiedy postanowiliśmy mówić głośno prawdę, przestaliśmy się wstydzić naszych poglądów, otrzepaliśmy ten kurz apatii i ruszyliśmy - głęboko w to wierzę - po wygraną nie dla siebie, tylko dla Polski. Ona jest w zasięgu ręki" - przekonywał lider PO. "Idziemy po zwycięstwo" - oświadczył.

W niedzielę ulicami Warszawy przeszedł zainicjowany przez lidera PO "Marsz Miliona Serc". Manifestanci przeszli ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Jana Pawła II aż do Ronda "Radosława", gdzie lider Platformy mówił: "tu jest naród, tu jest Polska".