D. Tusk: rządy PiS-u to czas ciemnych tajemnic, mrocznych sensacji i niewyjaśnionych skandali

Rządy PiS-u to czas ciemnych tajemnic, mrocznych sensacji i niewyjaśnionych skandali; w Polsce stało się duszno, ciemno, nic nie jest jasne, nic nie jest klarowne; ludzie stracili zaufanie do władzy, do instytucji - powiedział w środę w Piotrkowie Trybunalskim lider PO Donald Tusk.

Szef PO na środowym spotkaniu z wyborcami wskazywał, że lider listy KO w Piotrkowie Trybunalskim - dziennikarz Bogusław Wołoszański - to człowiek, który objaśni jeszcze niejedną tajemnicę i sensację. Podkreślił jednocześnie, że wyjaśnienie wielu tajemnic, zagadek i sensacji to poważna misja nie tylko dla Wołoszańskiego, ale dla całego państwa polskiego.

Tusk ocenił, że rządy PiS-u to czas "ciemnych tajemnic, mrocznych sensacji i niewyjaśnionych skandali". "Myślę, że pan Bogusław Wołoszański nie miałby problemu, żeby kręcić programy każdego dnia i w ciągu pierwszych 10 dni (rządów) mielibyśmy 10 tajemnic XXI wieku czy 10 sensacji rządów PiS-u i te scenariusze są już de facto napisane, są gotowe. Niestety, napisało je życie" - mówił.

Według szefa PO wśród "afer-tematów" filmów, które mógłby nakręcić Wołoszański, mogłyby się znaleźć m.in.: "tajemnice majątku Morawieckich", "koperta 50 tysięcy Kaczyńskiego dla księdza", "o czym prezes Kaczyński rozmawiał na wielu biesiadach, w tym alkoholowych, z agentem KGB" czy "albańskie służby specjalne i polskie respiratory".

"Może trzeba śledztwa pana Bogusława Wołoszańskiego, żebyśmy się dowiedzieli, kto zarobił na ukraińskim zbożu, skoro minister rolnictwa do dzisiaj nie chce ujawnić listy firm, które na tym zalewającym polski rynek zbożu zarabiały" - mówił Tusk.

Według niego "w Polsce stało się duszno, ciemno, nic nie jest jasne, nic nie jest klarowne". "Ludzie stracili zaufanie do władzy, do instytucji. Trudno się dziwić" - powiedział lider PO i przywołał niedawny wypadek na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. W sobotę 16 września br. po godz. 19 na autostradzie A1 w Sierosławiu (pow. piotrkowski, woj. łódzkie) w tragicznym wypadku jadąca samochodem kia 3-osobowa rodzina zginęła w pożarze auta. Zginęli: mężczyzna, kobieta i ich 5-letni syn.

"Akurat tutaj ani pan Bogusław, ani ja, ani żadna z nas i żaden z was nie podjąłby się roli łowców sensacji. W tej sprawie jest potrzebna żałoba, skupienie i skuteczne szybkie działanie organów ścigania, prokuratury, policji. Jeśli dzisiaj w sieci aż wrze, jeśli dzisiaj cała Polska spekuluje, co tak naprawdę się stało, to jest to konsekwencja nie niezdrowej ciekawości ludzi, tylko tego, że nawet w tak oczywistej i tragicznej sytuacji, jakaś czarna zawiesina pojawia się w powietrzu, jakieś niedopowiedzenia, jakieś spekulacje, dziwne zachowania, dziwne zaniechania" - dodał. Zdaniem Tuska ten wypadek i jego badanie pokazuje "państwo PiS-u jak w soczewce: niekompetentne, nie wiadomo z jakich powodów odstępujące od oczywistych czynności, gdzieś w tle podejrzenia o małe motywacje".

"Większość Polek i Polaków czuje, że władza PiS to jest coś bardzo, bardzo nie w porządku, coś bardzo niepokojącego, ciemnego, czasami tajemniczego" - podkreślił szef PO.