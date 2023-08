D. Tusk: Samorząd terytorialny zmienił Polskę na lepsze skuteczniej niż rewolucje i powstania

Samorząd terytorialny, ten cud, który się zdarzył w tak krótkim czasie po obaleniu komunizmu, zmienił Polskę na lepsze skuteczniej niż rewolucje i powstania - powiedział w czwartek w Gdańsku lider PO Donald Tusk.

W czwartek w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się wydarzenie pt. "Samorządowcy w wyborach parlamentarnych", podczas którego przedstawieni zostali kandydaci samorządowi z Ruchu Samorządowego TAK Dla Polski, kandydujący do Senatu z Paktu Senackiego oraz do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przypomniała, że najwyższa frekwencja wyborcza była 4 czerwca 1989 roku. "Cztery lata temu, w 2019 roku byliśmy całkiem blisko, ale jej nie pokonaliśmy. Dzisiaj wierzę, że frekwencja jest jednym z kluczy do zwycięstwa i przebudzenia obywatelek i obywateli naszej ojczyzny" - mówiła.

Prezydent Warszawy i wiceszef PO Rafał Trzaskowski stwierdził, że "samorząd to nie jest żadna abstrakcja". "Dlatego, że dzisiaj walczymy tak naprawdę o wolność, o wolne instytucje (…). PiS próbuje zaatakować każdą niezależną instytucję, od sądów, poprzez wolne media, ale również poprzez samorząd. Tym samym ograniczając prawa obywatelek i obywateli. Dlatego, że jednym z większych dokonań polskiej demokracji - i to też bardzo często odróżnia nas od wielu państw w regionie - była właśnie reforma samorządowa, czyli oddanie decyzji jak najbliżej obywatelki i obywatela. I oczywiście to jest coś, czego PiS nie może ścierpieć, a mianowicie prawdziwie wolnych instytucji i tego, że te decyzje naprawdę blisko obywateli i obywatelek zapadają" - powiedział.

Obecny na wydarzeniu lider PO Donald Tusk mówił, że nie ma przypadku w tym, że ludzie w Polsce tak chętnie angażują się w to co jest lokalne. "Polki i Polacy bardzo wyraźnie widzą w was reprezentantów ich autentycznych interesów i potrzeb. Nie tylko dlatego, że jesteście blisko nich. To jest przede wszystkim to namacalne dobro, które jest udziałem mieszkańców naszych wsi, miast, powiatów, województw, którego współtwórcami jesteście wy. Prawdziwymi bohaterami polskiej polityki są wójtowie, burmistrzynie, marszałkinie, marszałkowie województw" - powiedział.

"Samorząd terytorialny, ten cud, który się zdarzył w tak krótkim czasie po obaleniu komunizmu, zmienił Polskę na lepsze skuteczniej niż rewolucje i powstania. Polska naprawdę stała się krajem wolnym. Ludzie naprawdę poczuli się samodzielni. To słowo +samorządność+ nabrało bardzo praktycznego, wyczuwalnego przez zwykłych ludzi na co dzień znaczenia" - wskazał Tusk.

Zaapelował także do wszystkich samorządowców w Polsce, aby "opowiedzieli się po stronie wartości i ważnych spraw".