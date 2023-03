D.Tusk: Śląsk może być liderem pozyskiwania europejskich pieniędzy, tu też powinno się inwestować np w energetykę jądrową

Osiem lat rządów PO to 5 zamkniętych kopalni, siedem lat rządów PiS - 14 w likwidacji, z tego 7 definitywnie zamkniętych - mówił w Bytomiu szef PO Donald Tusk. Podkreślał, że Śląsk może stać się liderem pozyskiwania pieniędzy europejskich i że to na Śląsku powinno się inwestować np. w rozwój energetyki jądrowej.

Podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Bytomia Tusk mówił m.in., że Śląsk ciągle jest bezdyskusyjnym skarbem Rzeczpospolitej, że "nie można go doić" i że nie wystarczy przyjechać i czegoś poobiecywać i niewiele zrobić.

Nawiązał też do obietnic premiera Mateusza Morawieckiego, posła PiS ze Śląska, w sprawie miliona samochodów elektrycznych. Dziś, jak mówił Tusk, można o tym mówić jak o dowcipach Radia Erewań.

"To jest dowcip, który ma wiele wspólnego z sytuacją w Jaworznie. Słucham ministra PiS-owskiego w radiu, który mówi, że w Górach Izerskich są budowane samochody elektryczne. Pamiętam, jak Morawiecki mówił, że będzie ich milion do 2025 czy 2026 roku. Wszystko się zgadza tylko nie w Górach Izerskich, a w Jaworznie, nie milion, tylko sto tysięcy, nie elektryków, tylko wyciętych drzew" - mówił Tusk.

Nawiązał też do tego, że Morawiecki był kiedyś jego doradcą. "Tylko dlatego, że nie mam natury człowieka, który jest niedyskretny... Gdybym ja dzisiaj powiedział, co Morawiecki mówił wtedy o dzisiejszych swoich mocodawcach...Ja byłem mniej krytyczny wobec PiS i Kaczyńskiego, niż Mateusz Morawiecki. No, ale każdy ma prawo zmienić poglądy, tylko krowa nie zmienia poglądów" - powiedział Tusk.

Odniósł się też do kwestii węgla i kopalń. "Wiem, jakie emocje były tutaj na Śląsku, w Bytomiu, gdy zamykano kopalnie. A chcecie znać statystykę? Osiem lat rządów Platformy - zamkniętych pięć kopalń, siedem lat rządów PiS, czternaście w likwidacji, z tego siedem definitywnie zamkniętych" - powiedział szef PO.

W jego opinii Śląsk może stać się liderem pozyskiwania pieniędzy europejskich, jeśli stanie się "przodownikiem transformacji energetycznej". Zdaniem Tuska, to tu powinny powstać np. biogazownie. "Produkcję tego co nowoczesne, tego co dotyczy alternatywnych źródeł energii, ale też nowocześniejszego i bardziej ekologicznego wykorzystania węgla, energetyki jądrowej, my musimy to wszystko na ile to jest możliwe, zainstalować tu na Śląsku" - powiedział Tusk.

Powtórzył też, że "trzeba odsunąć od władzy PiS, by w Polsce zapanowało prawo i sprawiedliwości, ale nie po to by wziąć odwet na kimś, ale by ludzie na dole uwierzyli, że władza jest za coś odpowiedzialna".

"Ja nie odpuszczę tym, którzy zrobili innym ludziom krzywdę. Nie ja, Polska nie odpuści tym, którzy nakradli się w sposób tak bezczelny, aż oczy i zęby bolą, tym, którzy skrzywdzili matkę, której dziecko popełniło samobójstwo. To nie jest mściwość" - mówił lider PO.

"Jeśli ktoś krzywdzi innego człowieka, musi ponieść konsekwencje. Ale to, że ludzie odpowiedzialni za zło muszą ponieść konsekwencje to nie znaczy, że my, ludzie, którzy w tym nie uczestniczyli bezpośrednio, mieli się pozabijać" - powiedział Tusk. "To jest zadanie bardzo ważne, rozliczanie władzy z przestępstw nie może oznaczać nieustannej zimnej wojny domowej pomiędzy ludźmi" - dodał.

Szef PO w swym przemówieniu nawiązał m.in. też do sprawy posiadania broni przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Według Tuska, "od wielu lat żyjemy w Polsce gdzie kult przemocy jest coraz częściej promowany przez ludzi władzy na najwyższych stanowiskach", a dzieje się to w sytuacji, gdy "coraz częściej naruszane są podstawowe reguły demokracji", jest coraz mniej wolności słowa i rządzi partia, która nieustannie wytwarza wrażenie ostrego konfliktu i ataku na kogoś.

Jeśli do tego dochodzi - dodał Tusk - minister sprawiedliwości, prokurator generalny, który "demonstruje, że ma pistolet za pasem", a ma przecież ochronę, więc nie jest to kwestia jego bezpieczeństwa, to chodzi o danie znaku. "Chodzi o wyraźny znak: +ja jestem stworzony do tego, by przemoc stała się stałą treścią życie publicznego i on to nieraz udokumentował" - powiedział Tusk.