D. Tusk: solidarność z Ukrainą połączyła Polaków tak jak pierwsza Solidarność w 1980 r.

Solidarność z Ukrainą połączyła Polaków tak jak pierwsza Solidarność w 1980 r. – mówił w sobotę w Sosnowcu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. To jest dar, który dostaliśmy, że jesteśmy dzięki temu lepszymi ludźmi - uznał.

Na spotkaniu otwartym w Sosnowcu Tusk odniósł się do pytania jednej z uczestniczek, zarzucającej mu m.in., że w wielu sejmowych głosowaniach opozycja głosowała zgodnie z koalicją, w efekcie czego Polacy tracą: m.in. wskutek przepisów okołocovidowych czy "bezmyślnej i na hura pomocy Ukrainie". "Dlaczego wy to nam, Polakom robicie?" - pytała mieszkanka Chorzowa.

W odpowiedzi szef PO zaznaczył, że jest prawdopodobnie innej opinii, niż pytająca, nt. pomocy Ukrainie. "Niech pani uszanuje coś, co Polaków połączyło. I solidarność z Ukrainą połączyła Polaków tak, jak kiedyś ta pierwsza Solidarność w roku 1980 połączyła Polaków, niezależnie od ich poglądów politycznych" - ocenił. "Ukraina dzisiaj to jest miejsce, gdzie rozstrzygają się także nasze losy" - dodał.

Zastrzegł, że w kontekście pomocy dla Ukrainy alarmował już wiele miesięcy temu o sprawie ukraińskiego zboża, które zamiast pójść w świat, zostało w Polsce, narażając na straty polskich rolników. Zastrzegł jednak, że nie robił tego, bo uważa, że Polska za bardzo pomaga Ukrainie, tylko "żeby władza pamiętała o zagrożonych interesach niektórych grup w Polsce, które są zagrożone przez nieudolność władzy".

"Ja przez te lata, kiedy rządzi PiS, nie mam powodu do radości czy entuzjazmu. Wydaje mi się, że wiele rzeczy zostało zniszczonych i zmarnowanych, też w sferze naszej narodowej solidarności, pozytywnych emocji" - mówił Tusk. "I to był dla mnie taki moment szczęścia, takiego upojenia tą chwilą, jak zobaczyłem, że (Polacy pomagają) niezależnie od tego, co myśli się o władzy, jakie macie poglądy polityczne, co sądzi się o historii polsko-ukraińskiej" - zadeklarował.

"To jest wielka rzecz, że Polki i Polacy, przy tak trudnej historii, przy tak trudnej sytuacji dzisiaj, przy tym zagrożeniu, które jest oczywiste - nie zastanawialiśmy się ani chwili, jak trzeba było pomóc trzem milionom uchodźców uciekających przed wojną, głównie kobietom i dzieciom z Ukrainy. To jest nasz skarb, że myśmy potrafili zrobić tak wielką rzecz. Cały świat oniemiał" - uznał Tusk.

"I żadna władza nie ma tu zasługi; no, przynajmniej nie przeszkadzali. Ale to, że Polacy niezależnie od sytuacji materialnej poglądów ruszyli z tą pomocą, to jest dar, który dostaliśmy, że jesteśmy dzięki temu wszyscy lepszymi ludźmi. Naprawdę chce się żyć w kraju, gdzie ludzie pomagają innym" - podkreślił.

Przewodniczący Platformy odpowiadał też jednemu z uczestników, który m.in. pytał "czy to jest normalne, aby celebryci opluwali polską policję i polskich żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej" i zakwestionował wcześniejsze słowa Tuska, że "kobiety były bite przez polską policję". "Pan nie wierzył, że powstanie mur - mur powstał, pan nie wierzył, że powstanie Baltic Pipe - powstało" - mówił uczestnik. "Wszystko, co robił PiS, powstało. A co pan robił przez dwie kadencje, osiem lat?" - pytał.

Tusk odpowiedział m.in., że był pierwszym w Polsce, który zaproponował Norwegom prace nad Baltic Pipe, jednak Norwegowie początkowo, dopóki nie pojawili się kolejni odbiorcy gazu z tego gazociągu, nie byli zainteresowani zbyt małym wówczas polskim zapotrzebowaniem. Ocenił przy tym, że Polacy są dość zgodni w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego i militarnego.

"Polskie rządy i mój rząd, szczególnie od pierwszej agresji rosyjskiej na Ukrainę, kiedy zajęli Krym i Donbas, robimy wszystko, aby Polska i Unia Europejska w całości była niezależna od dostaw energetycznych w Rosji" - stwierdził.

"Co do policji i innych mundurowych służb, tam było też pytanie o mur. Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie. Ja tylko mówiłem coś, co sprawdziło się w 100 proc., że zrobią mur, zrobią sto konferencji prasowych, powieszą dziesiątki biało-czerwonych flag na murze i ludzie tak, jak przechodzili, tak przechodzą i nadal umierają na granicy" - powiedział Tusk.

"Nie zgadzam się z tymi, którzy obrażają Straż Graniczną. Jestem ostatni, który chciałby obrazić polskiego policjanta czy polską strażniczkę graniczną. Byłem prawie osiem lat premierem, wiem, ile państwo polskie, polscy obywatele zawdzięczają ludziom w mundurach. Mnie nikt szacunku do munduru nie musi uczyć. Ja mam pretensje do Kaczyńskiego, że zmusza niektórych policjantów, żeby tysiącami pilnowali jego tyłka tam, na Nowogrodzkiej, czy na Żoliborzu, bo to on obraża w ten sposób polski mundur" - ocenił.

Zapewnił, że w czasie manifestacji kobiet było wiele poszkodowanych kobiet, także znajome posłanki. Nawiązał do swojego spotkania w Pszczynie sprzed kilku dni z kobietami, gdzie - jak relacjonował - "stateczne starsze panie nauczycielki mi opowiadały, jak były bite w czasie manifestacji, bo jakiś tchórz wykorzystuje polskiego policjanta do ochrony swojej władzy".

"I ktoś wydaje rozkazy i niektórzy z nich te rozkazy wykonują, bo nie mają innego wyjścia. Straż Graniczna - granica święta rzecz. Ja od początku kryzysu migracyjnego w Europie jeździłem od stolicy do stolicy, jak byłem szefem Rady Europejskiej i mówiłem: granice są po to, żeby pilnować granicy" - akcentował.

"Nie ma mowy o tym, żeby nielegalnie przekraczać granicę - to jest oczywiste, ale jak już się tak zdarzy, że kobieta w ciąży albo z małym dzieckiem, która nielegalnie przekroczyła granicę uciekła i jest na naszym terytorium, to ona ma umrzeć z zimna w krzakach i polskie państwo ma nie udzielić jej pomocy?" - pytał.

"Jak Litwa potrafi to zrobić tak, że jak już ktoś się przedostał, to nie umrze z chłodu czy z głodu, tylko będzie ogarnięty, zaopatrzony, poczeka na swoją kolejkę, będzie deportowany. To wymaga bardzo dużej organizacji, a im się nie chce tego robić" - ocenił.

"Tak samo jest z ochroną zdrowia, tak jest z naszymi staraniami o środki europejskie, tak jest z budową skomplikowanych rzeczy, jak fabryki samochodów elektrycznych. Nie wystarczy gadać. Nie wystarczy mówić, że chciałoby się. Nie wystarczy założyć jakieś CPK. Nie wystarczy pojeździć po całej Polsce i powiedzieć ludziom: będziesz wywłaszczona, wywłaszczony i na końcu się dowiemy, że z tego CPK nadal nie ma kompletnie nic, ale 600 milionów poszło w piach" - wymieniał przewodniczący PO.