D. Tusk: Te 100 konkretów doprowadzi do tego, że będzie lepiej w każdym polskim domu (aktualizacja)

Te 100 konkretów doprowadzi do tego, że ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu – mówił w sobotę szef PO Donald Tusk przedstawiając program wyborczy tej partii "100 konkretów na 100 dni". Konwencję zakłócił okrzyk: "Złodzieju, gdzie są nasze miliardy!"

W sobotę w Arenie Jaskółka w Tarnowie (Małopolskie) odbyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej "100 konkretów na 100 dni", podczas której politycy PO, koalicjanci tej partii w KO, samorządowcy, b. wojskowi przedstawiali najważniejsze kwestie, którymi miałby się zająć nowy rząd pod przewodnictwem szefa PO Donalda Tuska.

"Te 100 konkretów doprowadzi do tego, że ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu. (...) Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tys. zł. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni oznacza, że w Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tys. zł nie będzie już płacił podatku dochodowego, a ci, którzy mają emerytury wyższe zapłacą ten podatek, ale w o wiele mniejszej skali, wyraźnie niższy" - ogłosił Tusk.

Jego zdaniem, pieniądze na "konkrety" się znajdą, gdyż "dwanaście razy więcej kosztuje kancelaria premiera Morawieckiego, niż kancelaria, kiedy ja byłem premierem. Ich niekompetencja, ich głupota kosztuje nas setki miliardów złotych, w tym długu, w tym drożyzna. Ich marnotrawienie idzie w dziesiątki miliardów złotych" - powiedział lider KO. Dodał, że "po raz pierwszy w historii kradzież ze strony władzy stała się kategorią makroekonomiczną. Oni kradną w miliardach złotych. W pierwsze 100 dni pokażemy, na czym polegał mechanizm okradania Polaków w sposób tak bezczelny, że czasem brakuje słów" - zapowiedział.

Wówczas, jak podają media, jeden z mężczyzn będących na sali wstał i zaczął krzyczeć "złodzieju, gdzie są nasze miliardy". Miało mu chodzić o miliardy złotych z OFE, zabrane przez rząd Donalda Tuska, z których to 154 mld zł. 20 mld. zł. miało "wyparować".

Jak podkreślił, "każdy pracujący, który zarabia do 6 tys. zł., nie będzie już płacił podatku dochodowego". "A ten, kto zarabia powyżej 6 tys. zł będzie płacił wyraźnie niższy, niż dzisiaj, podatek od dochodów" - zadeklarował lider PO.

Tusk zapowiedział też, że jego rząd w ciągu pierwszych 100 dni wprowadzi przepis, zgodnie z którym za zwolnienie chorobowe od pierwszego dnia choroby pracownika zapłaci ZUS, a nie przedsiębiorca. Wprowadzone będą też przepisy, które dadzą prawo do urlopu dla drobnego przedsiębiorcy czy samozatrudnionego, a także podatku kasowego.

"Polskie kobiety będą mogły liczyć na to, że w szpitalu czeka je opieka, pomoc, lojalność ze strony państwa, szpitala. Każda kobieta będzie miała prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie. Każda Polka będzie miała prawo do bezpłatnych badań prenatalnych. I to polska kobieta zdecyduje o swoim macierzyństwie" - mówił Tusk.

Lider PO zapowiedział również przywrócenie pełnego państwowego finansowania procedury zapłodnienia in vitro. Kolejny konkret to zapowiedź podwyżek dla nauczycieli. "W ciągu pierwszy 100 dni każdy polski nauczyciel, każda polska nauczycielka, dostaną podwyżkę do (wynagrodzenia) zasadniczego minimum 1,5 tys. zł, co znaczy 30 proc. podwyżki dla wszystkich nauczycieli" - zaznaczył.

Kolejny, przedstawiony przez Tuska, konkret dotyczy obniżenia podatku VAT w branży beauty. Szef PO zapowiedział też podjęcie konkretnych decyzji, które zwolnią z XIX-wiecznego - jak mówił - obowiązku odrabiania szkolnych prac domowych przez dzieci.

W kolejnym punkcie zapowiedział, że do końca roku budżetówka otrzyma 20 proc. rekompensaty "za drożyznę, za inflację".

"My dlatego musimy wygrać te wybory, nie dlatego, że część z was chce być posłanką, czy senatorem. Nie, nie dlatego, że ja muszę wrócić do jakichś urzędów państwowych. My musimy zrobić to dla tych ludzi. Jesteśmy tylko wykonawcami ich marzenia, ich pragnień. Oni nas wynajęli. Polki i Polacy wynajęli was, mnie, do wygrania dla nich, dla +100 konkretów na 100 dni+" - powiedział.

Prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski na sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie przemawiał po Tusku. Mówił on o wyzwaniach, które są najważniejsze z punktu widzenia młodych ludzi. Wśród nich była kwestia katastrofy klimatycznej.

Inną kwestią, o której mówił wiceszef PO, była edukacja. Zwracał uwagę, że młodzi chcą, aby szkoła była nowoczesna. Wskazywał, że powinna uczyć nowych umiejętności, np. rozróżniania tego, co jest prawdziwą informacją, a co nieprawdziwą, konsekwencji publikowania treści w sieci, podejmowania ryzyka, samodzielnego myślenia i pracy zespołowej. Dodał, że mogłaby też nagradzać nie tylko za dobry wynik, lecz także za ciekawy sposób rozumowania. Trzecią sprawą, omówioną przez Trzaskowskiego, była transformacja państwa, na którą przewidziane są pieniądze z unijnego funduszu odbudowy.

Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz senator KO Krzysztof Brejza podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli rozliczenie polityków PiS-u. "Tych wszystkich, którzy łamali konstytucję, niszczyli praworządność rozliczymy i osądzimy. Sprawiedliwie, nie przez polityków, a przez niezależną prokuraturę, niezawisłe sądy, a jak będzie trzeba, przez Trybunał Konstytucyjny. Nie ma praworządności i sprawiedliwości jeżeli ci, którzy łamią prawo nie poniosą konsekwencji. Dlatego będą rozliczeni" - powiedziała Gasiuk-Pihowicz.

"Jarosław Kaczyński, za usiłowanie zmiany w ustroju państwa. Andrzej Duda za odmowę przyjęcia ślubowania trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, oraz za ułaskawienie nieprawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika" - stwierdziła posłanka. Zapowiedziała również rozliczenie i osądzenie premiera Mateusza Morawieckiego, oraz Jacka Sasina.

Z kolei Borys Budka powiedział, że jego formacja połączy potencjał polskich przedsiębiorców, przemysłu, nauki i organizacji pozarządowych. Według niego zielona energia stanie się "kołem zamachowym" dla polskiej gospodarki, a regionem, który na tym szczególnie zyska będzie Śląsk. "A centrum, w którym to się odbędzie, to będzie Śląsk. Bo właśnie na Śląsku zlokalizujemy nowe ministerstwo, ministerstwo przemysłu" - zapowiedział polityk.

Posłanka Izabela Leszczyna przedstawiając na konwencji KO "100 konkretów na 100 dni" propozycje programowe zapowiedziała, że jedną z nich jest wprowadzenie obligacji antyinflacyjnych, które będą emitowane przez Narodowy Bank Polski. "Zniesiemy podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki dla oszczędności inwestycji do 100 tys. zł i ponad rok" - zadeklarowała.

Adam Szłapka zapowiedział: "koniec z niekończącymi się kontrolami w przedsiębiorstwach". "Przedsiębiorcy chcą pracować, bo to oni są lokomotywą polskiej gospodarki, a nie potencjalnymi przestępcami" - mówił lider Nowoczesnej. Zapowiedział także przywrócenie handlu w niedziele.

Bartosz Arłukowicz na konwencji przedstawił propozycje w dziedzinie ochrony zdrowia. "Konkret numer jeden: zniesiemy limity w NFZ dla szpitali. Nikt nigdy nie zostanie odesłany ze szpitala dlatego, że skończyły się limity" - zadeklarował. Jak poinformował, KO - jeśli po wyborach utworzy rząd - przedstawi program in-vitro za 500 mln złotych dostępny w pełnym wymiarze.

Lider Agrounii, kandydat na posła z list KO Michał Kołodziejczak podczas sobotniej konwencji KO w Tarnowie mówił m.in. o wprowadzeniu przepisów, które "spowodują, że 51 proc. produktów w sklepach będzie polskich i będzie to na zasadzie uczciwej kontraktacji".

Z kolei Barbara Nowacka z Inicjatywy Polska mówiła, że wiele z zaprezentowanych prze KO konkretów "kobiety same sobie wywalczyły na ulicach podczas protestów". Zapowiedziała, że prawo do aborcji w Polsce zostanie zliberalizowane - aborcja będzie dopuszczalna do 12 tygodnia ciąży, bezpieczna, legalna i bezpłatna. Według niej podjęte będą kwestie dotyczące bezpłatnej antykoncepcji i przywrócenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej. Nowacka zapowiedziała także natychmiastowe przystąpienie do realizacji Konwencji Antyprzemocowej oraz wprowadzenie związków partnerskich "dostępnych dla każdej osoby ze społeczności lgbtowskiej".

Innym z przedstawionych przez KO konkretów na pierwsze sto dni ma być uznanie języka śląskiego za język regionalny - mówił o tym prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.

Podczas sobotniej konwencji KO "100 konkretów na 100 dni" posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński zapowiedzieli rozliczeni PiS po wyborach. Mówili też o przeprowadzeniu kontroli wydatków wszystkich instytucji, kompleksowej kontroli wydatków pozabudżetowych oraz rozliczeniu budowy elektrowni w Ostrołęce. Posłowie zadeklarowali też likwidację tzw. funduszu patriotycznego.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 2013-2017 gen. Mieczysław Gocuł mówiąc o propozycjach programowych KO dotyczących obronności poinformował, że w ciągu 100 dni przedstawiony zostanie nowy Program Rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dodał, że będzie to program oparty na priorytetach wielowarstwowej obrony przeciwrakietowej.

Wskazał też, że inna z propozycji zakłada, że "wszyscy żołnierze skrzywdzeni, zwolnieni ze służby wojskowej po 2015 roku, będą mieli prawo powrotu do zawodowej służby wojskowej, a wszędzie tam, gdzie naruszono ich prawa do emerytury, te emerytury zostaną przywrócone" - zaznaczył.

Na koniec Donald Tusk, podsumowując konwencję w Tarnowie, zadeklarował, że politycy KO "chcą i muszą być konkretni i precyzyjni". "To są zobowiązania, które naprawdę wykonamy w ciągu tych 100 dni, naprawdę ludzie będą mieli więcej, w sklepach będzie taniej, we wszystkich polskich domach będzie lepiej (…). To wyzwanie jest naprawdę wielkie" - powtórzył szef PO.

Tusk, zwracając się do środowiska artystycznego, zadeklarował, że w ramach programu na 100 dni ustanowiony zostanie statut artysty, aby artyści mieli pełny dostęp do ubezpieczeń społecznych i innych zabezpieczeń biorących pod uwagę specyfikę ich zawodu. Zapowiedział też odpolitycznienie telewizji publicznej, instytucji kultury, muzeów i teatrów.