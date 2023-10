D. Tusk: te wybory rozstrzygną na lata o pozycji kobiet w Polsce; w niedzielę w Łodzi spotkam się z kobietami

W niedzielę w Łodzi spotkam się z kobietami, przedstawicielkami różnych grup wiekowych i zawodowych z całej Polski - powiedział w środę w Zgierzu lider PO Donald Tusk. Dodał, że te wybory rozstrzygną na lata o pozycji kobiet w Polsce.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk kontynuuje objazd po kraju "Tuskobusem"; w środę odwiedził Zgierz (Łódzkie).

Na konferencji prasowej poinformował, że w niedzielę w Łodzi spotka się z kobietami, przedstawicielkami różnych grup wiekowych i zawodowych z całej Polski. "Będzie to poważna rozmowa o prawach kobiet i o tym, jak wielkie znaczenie dla każdej polskiej kobiety będą miały te wybory" - zapowiedział.

Zdaniem Tuska, w czasie tych wyborów prawa kobiet są tematem "absolutnie kluczowym". "Jest kilka spraw, które z mojego punktu widzenia są jakby graniczne. To jest moment, który rozstrzygnie na lata o pozycji kobiet w Polsce, o autonomii kobiety, o godności kobiety. To jest pytanie, czy na najbliższe lata wrócimy de facto do średniowiecza i do podległości kobiety wobec tych facetów, którzy dzisiaj Polską rządzą, bez żadnej wrażliwości i empatii do kwestii praw kobiet" - podkreślił.

Lider Platformy Obywatelskiej nawiązał również do ujawnionych w środę doniesień portalu i.pl, youtubera i performera Sylwestra Wardęgi, dotyczących czołowego polskiego youtubera Stuarta Burtona, znanym jako "Stuu". Youtuber miał m.in. opisywać 13-letniej dziewczynce swoje erotyczne sny, a także spotykać się z nieletnią poza siecią. Do sprawy odniósł się w środę premier Mateusz Morawiecki, który poinformował, że polecił służbom zająć się tą sprawą natychmiast.

"Słyszę dzisiaj od pana premiera Morawieckiego, że on podejmie walkę z pedofilią w Polsce. Przypominam, że w Polsce, po skandalu ujawnionym w filmie o pedofilii wśród przedstawicieli polskiego kleru ("Tylko nie mów nikomu" - PAP), była debata, były poważne emocje, postanowiono powołać państwową komisję do spraw pedofilii i walki z pedofilią. PiS powołał tę komisję. Wiecie, że ta komisja nie podjęła żadnego działania? No, poza siedzibą i chyba samochodem służbowym, jeśli dobrze pamiętam. Po pewnym czasie szef tej komisji, wyznaczony przez PiS, powiedział, że właściwie nie jest już zainteresowany walką z pedofilią" - zauważył lider PO.

Zdaniem Tuska, "oni w tej komisji nie zrobili dokładnie nic". "Mamy dwa bardzo gorszące skandale. To, o czym mówił film Sekielskich, czyli pedofilia w Kościele i to, co w ostatnich godzinach tak rozgrzało internet, czyli pedofilia w internecie, w relacjach pomiędzy bardzo młodymi osobami i środowiskiem bardzo popularnych youtuberów. Obie te rzeczy musieli ujawnić dziennikarze. Państwa nie było. Morawiecki osobiście odpowiada za to. I Jarosław Kaczyński osobiście odpowiada za to, że państwo polskie (...) nie zrobiło nic w tej kwestii" - oświadczył.

Tusk przypomniał, że sprawa zaczęła się w 2015 roku. "Gdyby służby tu w jakikolwiek sposób działały, gdyby rzeczywiście Morawiecki chociaż przez chwilę pomyślał o ofiarach pedofilii, to przecież to nie trzeba by czekać na pana Wardęgę czy na pana Sekielskiego. Od tego jest państwo, komisja - powinno być. Żeby chronić nasze dzieci od pedofilii" - ocenił. Jak dodał, premier Mateusz Morawiecki zajmuje się pedofilią "wyłącznie na konferencji prasowej"