D.Tusk: trzeba zatrzymać kreowany przez władzę trend "wszystko ci zabiorę, trochę oddam, będziesz ode mnie zależny"

Nie zmieniłem poglądów co do wartości społecznej własności prywatnej i przedsiębiorczości; musimy zrobić wszystko, by zatrzymać niebezpieczny trend: "wszystko ci zabiorę, potem trochę ci oddam, będziesz ode mnie w 100 proc. zależny", który obecna władza świadomie kreuje - mówił szef PO Donald Tusk.

W sobotę w Warszawie zorganizowana została finałowa edycja wydarzenia z cyklu "Meet Up: Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej" oraz spotkanie z przewodniczącym PO.

Podczas spotkania Tusk odpowiadając na pytania młodych przedsiębiorców powiedział, że "chce poznać to, co jest autentycznym priorytetem, który może połączyć różne grupy przedsiębiorców, zarówno drobnych jak i większych, z różnych branż i żeby oferta wobec przedsiębiorców była rzetelna".

Dodał, że nie chce "powtórzyć w żadnym wypadku tego, co się zdarzyło pod rządami" premiera Mateusz Morawieckiego z Polskim Ładem. "Czyli populistycznych obietnic, chaosu, a na końcu pozostanie z tego tylko gigantyczny chaos podatkowy i wyraźnie większy ZUS. To są jedyne dwie trwałe konsekwencje Polskiego Ładu Morawieckiego, więc ja bym chciał przede wszystkim przestrzec przed pokusą zbyt łatwych obietnic" - powiedział Tusk.

Przekazał, że w ma w planach jeszcze w tym roku i w styczniu 2023 r. "cały cykl spotkań z różnymi grupami przedsiębiorców". "Chciałbym wspólnie ustalić, co tak naprawdę jest priorytetem i wymagałoby szybkiej decyzji w pierwszych 100. dniach i co nie będzie przesadnym i ryzykownym z punktu widzenia budżetu państwa, który oni zrujnowali" - dodał.

Tusk wskazał, że zestaw proponowanych przedsiębiorcom działań "nie będzie miał charakteru jednej, fajnej obietnicy dla wszystkich, bo trzeba będzie dywersyfikować te działania w odniesieniu do firm początkujących - małych, wielkich i różnych branż".

"Jedna rzecz wydaje mi się wspólna dla wszystkich, to już wisi w powietrzu, ale jutro, pojutrze usłyszycie to wprost od Kaczyńskiego, że jesteście podejrzani z definicji. Po nauczycielach, ostatnio lekarzach, już nie mówię o oponentach politycznych, nadchodzi czas na przedsiębiorców" - ocenił lider PO.

Podkreślił, że kiedyś słowo przedsiębiorca "brzmiało dumnie". "Państwo uznawało, że wspieranie przedsiębiorców leży w interesie wszystkich bez wyjątku, że przedsiębiorca to nie jest z definicji podejrzany typ, który chce wyłudzić VAT. Uważam, że jednym z najważniejszych zadań będzie odbudowa tej miękkiej tkanki psychospołecznej, jeśli chodzi o polską przedsiębiorczość" - podkreślił przewodniczący PO.

Zaznaczył, że "przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie to jest sól ziemi, to są miejsca pracy, to jest rozwój, to jest innowacja, to jest samodzielność finansowa, to jest osobista duma, że jest się niezależnym".

"Nie zmieniłem ani na jotę swoich poglądów, jeżeli chodzi o wartość społeczną takich kategorii, jak własność prywatna, przedsiębiorczość, inicjatywa. Musimy i tak zrobić wszystko, żeby rewaloryzować ten świat, żeby zatrzymać ten niebezpieczny trend, która ta władza, moim zdaniem, świadomie kreuje. Ten trend polega na tym: +wszystko ci zabiorę, potem trochę ci oddam, będziesz ode mnie w 100 proc. zależny+. Przecież to tak naprawdę Kaczyński proponuje w każdym wymiarze: trochę damy, większość zabierzemy, a najwięcej zabierzemy tym, którzy są samodzielni i niezależni od państwa" - mówił Tusk.

Ocenił, że "w sferze psychospołecznej potrzebna będzie znowu taka pozytywna rewolucja".

Pytany o to, czy ma inną propozycję dla terenów wiejskich, niż prezes PiS Jarosław Kaczyński, czyli "socjalnego rozdawnictwa pieniędzy" oraz czy będzie w stanie skutecznie bronić interesów wsi na arenie europejskiej, Tusk zaznaczył, że byłby "bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o te sformułowanie takie minimalizujące znaczenie pomocy socjalnej na obszarach wiejskich".

"Bo ciągle mamy do czynienia z ewidentnymi potrzebami społecznymi na wielu obszarach wiejskich, gdzie ta pomoc socjalna, to nie jest żadna PiS-owska pomoc, bo to jest pomoc państwa, czyli podatników, ona ciągle bywa czymś absolutnie niezbędnym, dla bardzo wielu polskich rodzin mieszkających na tych bardziej zapóźnionych obszarach wiejskich, żeby w ogóle przetrwać" - powiedział.

Dodał, że "tu nie ma automatycznego konfliktu między mądrą pomocą społeczną, zaangażowaniem państwa w pomoc dla ludzi, a rozwojem i samodzielnością". "Mądre państwo musi zbudować tu harmonię" - wskazał.

Jak mówił, "istnieje poważny problem ukraińskiego zboża". Zaznaczył, że nikt nie musi go namawiać do solidarności z Ukrainą. "Wtedy, kiedy panowie Duda i Kaczyński raczej flirtowali z jakimiś nacjonalistycznymi resentymentami antyukraińskimi przed wojną, ja wszystkich zawsze namawiałem i w Kijowie, i w Warszawie, żeby budować trwałą przyjaźń ukraińsko-polską, wbrew często historycznym emocjom i żeby Polska inwestowała maksimum dobrej energii na rzecz Ukrainy. Tu się nic nie zmieniło" - podkreślił.

"Mam też prawo i odwagę powiedzieć, że problem ukraińskich produktów rolnych, szczególnie zboża, jako zbyt konkurencyjnego dla produktów polskich rolników, jest realny. To nie jest wina Ukrainy, to wina wojny" - powiedział Tusk.

Polska - dodał - "oczywiście zobowiązała się, żeby pomóc w dystrybucji zboża ukraińskiego przez Polskę, żeby Ukraina mogła sprzedawać swoje produkty na cały świat, mimo blokady rosyjskiej na Morzu Czarnym, ale niestety różne sytuacje, w tym kompletna pasywność rządu doprowadziły do tego, że to zboże, jak się już znalazło w Polsce to dalej nie wędrowało, bo było bardzo konkurencyjne wobec polskiego zboża".

"To nie jest tak, że my musimy zamykać oczy na taką sytuację, dbając o nasze relacje z Ukrainą, bo będziemy tak czy inaczej wspierać Ukrainę, ale musimy umieć także zadbać o interesy polskich obywateli. To nie jest przecież tylko kwestia rolników i produktów rolnych. Przyszłość Polski i przyszłość Ukrainy w dużej mierze zależą od tego, czy my się nie pokłócimy. My musimy zrobić wszystko, żebyśmy się nie pokłócili" - powiedział szef PO.