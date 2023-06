D. Tusk: trzymam kciuki za naszych partnerów, ale będę robić wszystko, by KO wygrała te wybory

Trzymam kciuki za naszych partnerów z opozycji, by uzyskali dobry wynik, ale będę robił wszystko, by Koalicja Obywatelska wygrała wybory parlamentarne, bo do tego jestem zobowiązany jako przewodniczący PO - powiedział Donald Tusk, pytany o relacje z innymi partiami opozycji.

Lider PO Donald Tusk został zapytany na środowej konferencji prasowej o relacje z pozostałymi partiami opozycyjnymi w kontekście najnowszych sondaży, w których KO ma najlepszy wynik, trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 11 proc., a Lewica 6 proc.

"Prawie dwa lata temu, rok temu i jeszcze pół roku temu namawiałem, prosiłem, błagałem, argumentowałem: budujmy zjednoczoną opozycję. I dostawałem kosza, regularnie" - powiedział Tusk.

"Wchodzimy dzisiaj w kampanię wyborczą, muszę przygotować Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską do startu i do jak najlepszego wyniku. Przyszłość Polski zależy od tego, czy Platforma Obywatelska i Koalicja wygrają te wybory. Szansa jest w zasięgu ręki, choć będzie to bardzo trudne. Wiem, ile ciosów przygotowuje PiS, to będą puste naboje, ale huku narobią" - mówił.

"Musimy przygotować idealne listy z najlepszymi kandydatami, dlatego do naszych partnerów mogę powiedzieć tylko, już ostatni raz: szkoda, że się nie zdecydowaliście, trzymam za was kciuki i bardzo bym chciał, by partie demokratyczne, takie jak Lewica czy Trzecia Droga, uzyskały naprawdę dobry wynik. Ale najważniejsze jest pokonać PiS i my z Koalicją Obywatelska pokonamy PiS i to uwolni Polskę od tej politycznej gangreny. A pozostali partnerzy, skoro zdecydowali się iść sami, niech zadbają skutecznie o swój wynik" - dodał lider PO.

Tusk był pytany o komentarz do faktu, że szef Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nie zabrali głosu na marszu w Warszawie 4 czerwca.

"Ja przed marszem zaprosiłem osobistym esemesem i Szymona Hołownię, i Władysława Kosiniaka-Kamysza do zabranie głosu. Szymon Hołownia na to zaproszenie nie odpowiedział, Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział: dziękuję, będę. Byli na marszu, nie chcieli zabrać głosu, nie ma o czym mówić. Nie wiem, dlaczego" - relacjonował Tusk. "Umówiłem się w taki sam sposób z liderami Lewicy, byli na marszu, zabrali głos" - dodał.

"Każdy ma prawo do zabrania głosu i każdy ma prawo milczeć" - ocenił.

Na uwagę, że podobno Hołownia i Kosiniak-Kamysz nie przepchali się przez tłum, Tusk zwrócił uwagę, że "60 osób przemawiało i każda się dostała". "Nie chcę komentować, bo wyjdzie na to, że się wyzłośliwiam, a mam jak najlepsze myśli o nich" - powiedział lider PO.