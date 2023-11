D. Tusk: tych, którzy łamali zasady czeka kara, nie nowe stanowiska

Tych, którzy łamali zasady, reguły i naruszali Konstytucję, czeka kara, nie nowe stanowiska. To fundament nowego porządku - napisał na platformie X przewodniczący PO Donald Tusk.

Tych, którzy łamali zasady, reguły i naruszali Konstytucję, czeka kara, nie nowe stanowiska. To fundament nowego porządku - napisał na platformie X przewodniczący PO Donald Tusk. Odniósł się tym wpisem do słów jego politycznych kolegów z ugrupowań, które w piątek parafowały umowę koalicyjną (Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL, Nowa Lewica), komentujących w niedzielę kandydaturę Elżbiety Witek do prezydium Sejmu.

Nie wyobrażam sobie, żeby w prezydium Sejmu były osoby, które łamały konstytucję - mówił w niedzielę w Polsat News sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. "Ja osobiście nie zagłosuję za panią Elżbietą Witek, dlatego, że jest osobą skompromitowaną, jest osobą, która w sposób karygodny niszczyła parlamentaryzm w Polsce, niszczyła debatę w parlamencie" - dodał.

W jego ocenie, "nie ma miejsca w prezydium polskiego Sejmu dla osób, które łamały prawo". Pytany o to, czy w tej sprawie będzie zarządzona dyscyplina klubowa odparł, że członkowie klubu będą na ten temat rozmawiać.

Z kolei Piotr Zgorzelski (PSL) zaznaczył, że decyzja w sprawie kandydatury Witek zostanie podjęta w poniedziałek na posiedzeniu klubu. "Nie wiem, jaka może być decyzja; uważam, że przedstawiciel PiS w prezydium Sejmu powinien mieć swoje miejsce" - zaznaczył.

Natomiast Katarzyna Kotula (Lewica) zapowiedziała, że "ja nie podniosę ręki - także jako wiceszefowa Komisji Regulaminowej, Immunitetowej i Spraw Poselskich - ponieważ znam bardzo dobrze regulamin Sejmu i notorycznie pani marszałek (Witek) ten regulamin łamała, łamała konstytucję, łamała demokrację" - mówiła. Ona także twierdzi, iż nie wyobraża sobie, by parlamentarzyści zagłosowali za jej obecnością w prezydium Sejmu.

Radosław Fogiel (PiS) mówił, że jest dobrym zwyczajem parlamentarnym, że każdy klub sam decyduje o swoim przedstawicielu w prezydium.