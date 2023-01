D.Tusk: w ciągu 1,5 miesiąca będziemy gotowi z 40-tysięcznym korpusem ochrony wyborów

Myślę, że w ciągu 1,5 miesiąca będziemy gotowi z 40-tysięcznym korpusem ochrony wyborów - powiedział w piątek na spotkaniu z mieszkańcami Lublina szef PO Donald Tusk. Podkreślał wagę mobilizacji ludzi. Mobilizacja to coś, czego potrzebujemy bezwzględnie i tak zawsze było w polityce - dodał.

Odpowiadając na pytanie jednej z osób o sposób na wygranie wyborów Tusk stwierdził, że potrzebna jest maksymalna mobilizacja ludzi.

"Mamy ludzi, którzy w tej chwili profesjonalnie zajmują się zorganizowaniem armii 40 tys. wolontariuszy i myślę, że w ciągu 1,5 miesiąca będziemy gotowi z pełnym korpusem ochrony wyborów. 40 tys. ludzi wyszkolonych, którzy będą pilnowali, żeby nam nie skręcili tych wyborów" - stwierdził.

Zastrzegł, że wierzy w swoje siły, ale zwrócił uwagę na kluczową rolę wyborców. Szef PO stwierdził, że demokracja to jest nieustanne starcie, wymaga wysiłku, a czasami waleczności, gotowości podjęcia konfrontacji i mobilizacji.

"Tamta strona, i chcę wam to powiedzieć bardzo wyraźnie, była i jest bardzo zmobilizowana. W jakimś sensie muszę powiedzieć, że tamta strona poważniej podchodzi do tej konfrontacji. Im tak jakby, a przynajmniej tak było do niedawna, bardziej zależało. Jeśli nam nie będzie bardziej zależało niż im to znowu przegramy te wybory" - powiedział.

"Mobilizacja to jest coś, czego potrzebujemy bezwzględnie i tak zawsze było w polityce" - podkreślił Tusk.