D.Tusk: w ciągu pierwszych 100 dni przywrócenie pełnego finansowania in vitro i podwyżki dla nauczycieli

W ciągu pierwszych 100 dni przywrócimy pełne państwowe finansowanie in vitro; każda kobieta będzie miała prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie i bezpłatnych badań prenatalnych - mówił w sobotę szef PO Donald Tusk. Zapowiedział też podwyżki dla nauczycieli.

Lider PO przedstawiając w sobotę w Tarnowie na konwencji KO "100 konkretów na 100 dni" konkretne punkty programowe partii podkreślił, że w ciągu pierwszych 100 dni rządów "Polki odzyskają swoją godność, swoje miejsce i swoje szczęście".

"Polskie kobiety będą mogły liczyć na to, że w szpitalu czeka je opieka, pomoc, lojalność ze strony państwa, szpitala. Każda kobieta będzie miała prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie. Każda Polka będzie miała prawo do bezpłatnych badań prenatalnych. I to polska kobieta zdecyduje o swoim macierzyństwie" - mówił.

Lider PO zapowiedział również przywrócenie pełnego państwowego finansowania procedury zapłodnienia in vitro. "Dla tysięcy polskich rodzin, dla tys. polskich małżeństw marzenie o dziecku, o pełnej rodzinie przestanie być tylko marzeniem, stanie się faktem" - mówił.

Kolejny konkret to zapowiedź podwyżek dla nauczycieli. "W ciągu pierwszy 100 dni każdy polski nauczyciel, każda polska nauczycielka dostaną podwyżkę do (wynagrodzenia) zasadniczego minimum 1,5 tys. zł, co znaczy 30 proc. podwyżki dla wszystkich nauczycieli" - zaznaczył.

Kolejny przedstawiony przez Tuska konkret dotyczy obniżenia podatku VAT w branży beauty. "Chcę powiedzieć, że w ciągu 100 dni doprowadzimy do tego, że w branży beauty będzie obowiązywał taki VAT, jak w salonach fryzjerskich, czyli 8 porc., a nie 23" - zapewnił.

Szef PO zapowiedział też podjęcie konkretnych decyzji, które zwolnią z XIX-wiecznego - jak mówił - obowiązku odrabiania prac domowych.

W kolejnym punkcie zapowiedział, że do końca roku budżetówka otrzyma 20 proc. rekompensaty "za drożyznę, za inflację".

Dodał, że jeśli w Polsce znowu nastanie rząd odpowiedzialny, który wie na czym polega gospodarka, to pieniądze znajdą się w sposób niemalże automatyczny. "Wiecie z czego można sfinansować ten program +100 konkretów na 100 dni+? Z uczciwości, kompetencji, dobrej reputacji przyszłego rządu. 12 razy więcej kosztuje nas kancelaria premiera Morawieckiego niż kancelaria premiera, kiedy ja byłem premierem - mówił.

"My dlatego musimy wygrać te wybory, nie dlatego, że część z was chce być posłanką, czy senatorem. Nie, nie dlatego, że ja muszę wrócić do jakichś urzędów państwowych. My musimy zrobić to dla tych ludzi. Jesteśmy tylko wykonawcami ich marzenia, ich pragnień. Oni nas wynajęli. Polki i Polacy wynajęli was, mnie do wygrania dla nich, dla +100 konkretów na 100 dni+" - powiedział.