D.Tusk: w interesie Polaków jest wzmacnianie zachodniej wspólnoty i wykorzystywanie szans jakie daje UE

W interesie wszystkich Polek i Polaków jest wzmacnianie zachodniej wspólnoty i wykorzystywanie szans, jakie daje Unia Europejska – podkreślił w piątek w Chorzowie na Śląsku lider PO Donald Tusk. Apelował o sprzeciw wobec postaw i deklaracji zmierzających do wyprowadzenia Polski z Unii.

"Niestety, dzisiaj coraz głośniej i coraz bezczelniej pojawiają się politycy starej i nowej daty, którzy wprost mówią, że są przeciwni naszej obecności w UE" - mówił Tusk podczas spotkania z seniorami. Namawiał ich, by - na podstawie własnych życiowych doświadczeń - w rozmowach z młodymi ludźmi uświadamiali, czym groziłoby opuszczenie zachodniej wspólnoty i osamotnienie - także w kontekście wojny toczącej się na Ukrainie.

"Wojna na Ukrainie jest daleka od rozstrzygnięcia, nikt nie wie jak ona się skończy. Tym większe znaczenie ma autentyczna solidarność, którą pamiętamy sprzed wielu lat - czyli coś, co łączy możliwie wszystkich polskich obywateli i obywatelki. Trzeba wyznaczyć to minimum, co do którego wszyscy, czy prawie wszyscy możemy się zgodzić. Nie mam wątpliwości, że na tej podstawowej liście, która powinna łączyć polski naród, obecność we wspólnocie zachodu, we wspólnocie europejskiej, jest na oczywistym, na jednym z pierwszych miejsc" - podkreślił lider PO.

Tusk przytoczył niedawny wywiad polskiego ambasadora w Paryżu Jana Emeryka Rościszewskiego, gdzie znalazły się sformułowania (doprecyzowane później przez polską ambasadę i uznane za nadinterpretację - PAP) dotyczące gotowości Polski do przystąpienia do wojny na Ukrainie. Zdaniem szefa PO, słowa te mogły być lapsusem bez złych intencji, wymagały jednak dementi, by "nie powstał nawet cień wrażenia, że Polska samodzielnie chce podjąć decyzję o przystąpieniu do wojny".

"Nie jestem człowiekiem, którego trzeba przekonywać do pełnej solidarności z Ukrainą. Wręcz przeciwnie, zawsze uważałem, że musimy wspierać Ukrainę w tej wojnie wszystkimi dostępnymi środkami. Ale musimy każdego dnia też pamiętać, że równocześnie musimy dbać o bezpieczeństwo naszej ojczyzny" - powiedział Tusk. Jak wskazał, najskuteczniej można o nie dbać będąc częścią wspólnoty Zachodu, w ramach UE.

"Każdego dnia widzimy, że to bezpieczeństwo, stabilność, fakt, że jesteśmy częścią wielkiej wspólnoty Zachodu, jest podważane w dużo poważniejszy sposób niż tylko jakiś niemądry wywiad jednego z ambasadorów. Jak się przyjrzymy polskiej scenie politycznej, to zobaczymy, że przybywa tych, którzy coraz głośniej mówią, że Polska powinna wyjść z UE. Oni są zarówno u władzy jak i wśród tych, którzy aspirują dopiero do tej władzy" - powiedział polityk.

Ocenił, że bezpośrednim powodem unieruchomienia dotąd środków europejskich (z Krajowego Planu Odbudowy - PAP) jest "zamach na praworządność i na niezależność sądów; bardzo dla Polski szkodliwy spór o sądy, o trybunały, o konstytucję".

"To samo w sobie jest bardzo ważne i alarmujące, ale w tle jest też ten coraz częściej widoczny, antyeuropejski, bardzo niebezpieczny zapał niektórych polityków" - mówił Tusk, odnosząc się m.in. do postulatów polityka Konfederacji Sławomira Mentzena. Przytoczył deklaracje programowe, mówiące o Polsce "bez Żydów, bez gejów, bez podatków, bez UE". Za niedopuszczalne uznał postawy antysemickie, antykobiece, godzące w prawa człowieka oraz antyunijne.

"Jeżeli do tego (postulatu Polski poza UE - PAP) dołożymy to wszystko co, robi dzisiaj pan Kaczyński i pan Ziobro z Unią Europejską, to chcę powiedzieć, że groźba, perspektywa osamotnienia Polski, znowu jawi się na horyzoncie niestety bardzo realnie" - ocenił Donald Tusk.

Jego zdaniem, "niektórzy politycy, w tym dzisiaj rządzący, nie zdają sobie sprawy z tego, jak łatwo wywrócić porządek świata". Zwracając się do uczestniczących w chorzowskim spotkaniu seniorów zauważył, że wieli z nich odczuło w przeszłości na własnej skórze, co może się stać, "gdy świat jest rozchwiany, a my jesteśmy samotni". "Nigdy nie chciałbym, żeby się ta tragiczna historia kiedykolwiek się powtórzyła" - zaznaczył.

Seniorzy - mówił Tusk - z pewnością są w stanie docenić, "co znaczy pokój, bezpieczeństwo, realne sojusze, zintegrowany Zachód, stabilność - to wszystko czego nam przez dziesięciolecia brakowało". Apelował, by przedstawiciele młodszego pokolenia rozmawiali o tym z młodszymi, niezależnie od sympatii politycznych. "Ich wybór może zadecydować o tym, czy Polska będzie bezpieczna, czy zostanie narażona na wielkie ryzyka i to na długie lata" - ocenił szef Platformy Obywatelskiej.