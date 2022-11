D.Tusk: w interesie politycznym PiS było przesunięcie terminu wyborów samorządowych

PiS pod absurdalnym, kłamliwym pretekstem przesunęło wybory samorządowe. W ich interesie politycznym było to przesunięcie, więc nawet tego pretekstu dobrze nie wymyślili i przegłosowali - mówił w sobotę w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie) lider PO Donald Tusk.

Sejm opowiedział się w piątek przeciwko uchwale Senatu o odrzuceniu w całości ustawy wydłużającej kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Ustawa, autorstwa posłów PiS, przewiduje, że kadencja: rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw; rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy; wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która upływa w 2023 r., zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2024 r. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

"W Sejmie dowiedzieliśmy się, że PiS zdecydowało o przesunięciu wyborów samorządowych o pół roku pod absurdalnym, kłamliwym pretekstem, że one byłyby za blisko wyborów parlamentarnych, więc je przesunięto o pół roku tak, żeby były jeszcze bliżej wyborów do Parlamentu Europejskiego" - powiedział Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Sandomierza.

Jak dodał, "oni nawet nie dbają o jakieś pozory". "W ich interesie politycznym było przesunięcie wyborów do samorządu, więc nawet tego pretekstu dobrze nie wymyślili i przegłosowali" - powiedział szef PO.

Przywołał też powiedzenie, czym różni się prawdziwa demokracja od demokracji na Białorusi. "W prawdziwej demokracji wiadomo dokładnie, kiedy będą wybory, ale nie wiadomo, kto je wygra. Na Białorusi nigdy nie wiadomo, kiedy i czy będą wybory, ale zawsze wiadomo, kto je wygra" - powiedział lider PO.

Zgodnie z pierwotnym kalendarzem wyborczym, wybory samorządowe wypadały jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r.). Jesienią 2023 r. wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 r.). Na wiosnę 2024 r. wypadają natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego (ostatnie odbyły się 26 maja 2019 r.).