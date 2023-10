D. Tusk: wiem, że nie tylko zwycięstwo, ale pojednanie też jest na wyciągnięcie ręki

Wiem, że nie tylko zwycięstwo, ale pojednanie też jest na wyciągnięcie ręki - powiedział w czwartek w Rzeszowie lider PO Donald Tusk. "Jestem absolutnie pewny, że jeśli wygramy, ujawnimy zło, jakie się działo, pociągniemy do odpowiedzialności, ale tylko tych, którzy na samej "górze" pociągali za sznurki, to zobaczycie szeroką aleję do pojednania" - dodał.

Lider PO na spotkaniu z mieszkańcami Rzeszowa apelował o pójście na wybory oraz sprawdzenie, czy jest się w rejestrze wyborczym.

Jak mówił, "jest bardzo dużo sygnałów, że coraz więcej ludzi myśli, że może zagłosować tam, gdzie mieszka, a się okazuje, że nie są zarejestrowani w tym miejscu". "To można sprawdzić w internecie, można sprawdzić w miejscu zamieszkania, w urzędzie gminy, urzędzie miasta, nie zlekceważcie tego. Zwracam się z apelem do tych wszystkich, którzy zmieniali miejsce zamieszkania, albo częściej przebywali tam, gdzie nie są zameldowani, gdzie władza może mieć pretekst, żebyście nagle nie mogli się znaleźć na tej liście wyborczej. Każde zagrożenie, każdy pretekst oni wykorzystają, bo boją się i mają się czego się bać" - ocenił Tusk.

Podkreślił, że "tym wszystkim, którzy dzisiaj używają kłamstwa, pogardy, łamią dalej prawo, odbierają nam nasze prawa, chcę dzisiaj powiedzieć, że to jest taki sygnał, musicie mieć świadomość i mówię o ludziach władzy, nie mówię o wyborcach PiS-u, większość wyborców i wyborczyń PiS-u, to są ofiary systemu, który Kaczyński zbudował, to są ofiary kłamstwa i pogardy, za którymi stoją tacy ludzi, jak dzisiaj skazany pan (Samuel) Pereira". "Więc kiedy mówię o odpowiedzialności to mówię o tej +górze+, o tej władzy przeciwko, której powstaje dzisiaj tak wyraźne większość Polek i Polaków" - zaznaczył Tusk.

Jak dodał, "Polki i Polacy będą mogli czuć się bezpiecznie po wyborach". "To też chcę zagwarantować, ale ci którzy aktywnie mając władzę w ręku, czy to jest władza nad mediami, czy nad naszymi pieniędzmi, czy władza, która dała im możliwość gwałcenia konstytucji, to ci wszyscy będą odpowiadać" - mówił szef PO.

"Odpowiedzą za to przed sądem, odpowiedzą politycznie, odpowiedzą moralnie. Jestem przekonany, że to będzie bardzo dobry, bardzo mocny i bardzo uczciwy wstęp do pojednania. O tym też zawsze mówię z przekonaniem, bo jestem absolutnie pewny, że jeśli wygramy, ujawnimy zło, jakie się działo, pociągniemy do odpowiedzialności, ale tylko tych, którzy na samej +górze+ pociągali za sznurki, tych, którzy wydawali polecenia i rozkazy, to zobaczycie, jak szybko wszyscy zobaczą, tą szeroką drogę, szeroką aleję do pojednania, do tego, żebyśmy nie tylko my, ci którzy mają te biało-czerwone serca, ale żeby wszyscy, prawie wszyscy w Polsce, mogli spokojnie znowu zacząć ze sobą rozmawiać, a nie krzyczeć na siebie" - mówił Tusk.

"Ja też wiem, że nie tylko zwycięstwo, ale to pojednanie też jest na wyciągnięcie ręki. Dzięki wam, dzięki temu, że tacy jesteście, właśnie jak dziś tutaj w Rzeszowie" - dodał szef PO.